Не проработал и два месяца: военный спутник РФ сошел с атмосферы и сгорел

Запуск космического аппарата состоялся 16 октября, он мог быть предназначен для разведки, как и предыдущий спутник "Космос-2555". Он также сгорел в атмосфере.

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Российский военный спутник "Космос-2560" меньше чем через два месяца после запуска сошел с атмосферы и сгорел. Об этом рассказал ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл в Twitter.

Он отметил, что предыдущий российский спутник этой серии тоже не смог подняться на орбиту.

"Российский военный спутник "Космос-2560", запущенный в октябре, вернулся в атмосферу 10 декабря над Гуамом. Как и предыдущий спутник этой серии, он не проводил никаких операций по выведению на орбиту", — написал ученый.

Джонатан Макдауэлл, считает, что отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий было задумано, однако это немного удивило его.

Что известно о спутнике?

16 октября в Минобороны РФ сообщили, что легкая ракета-носитель "Ангара 1.2" успешно вывела на целевую орбиту спутник "Космос-2560". Он был запущен боевыми расчетами космических войск ВКС с российского испытательного космодрома Плесецк.

"С кораблем установлена ​​и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме", — заявляли в "Роскосмосе".

О целях, которые должен был выполнять Космос-2560, точных данных нет. По информации EverydayAstronaut.com, речь шла о спутнике для оптической разведки класса Эмка-3. Это могло бы объяснить атмосферу секретности, которая сопровождала запуск.

19 мая в Командовании воздушно-космической обороны США рассказали, что сверхсекретный спутник РФ "Космос-2555" сгорел в атмосфере. Он был запущен 29 апреля, а на него нанесли букву Z — символ полномасштабной войны РФ с Украиной.

По слухам, это спутниковая радиолокационная система была предназначена для использоваться в войне РФ с Украиной и могла выполнять разведывательные функции.