У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" Володимир Нестеров

Розробка та створення космічного ракетного комплексу "Ангара" була для РФ завданням особливої державної важливості. За допомогою ракети-носія Росія може виводити зі своєї території на космічну орбіту апарати всіх типів.

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У Росії у віці 73 років помер Колишній гендиректор Державного космічного науково-виробничого центру ім. М. В. Хрунічева полковник Володимир Нестеров. За життя Нестеров із 1992 року займався проєктом створення нової російської ракети-носія "Ангара", яка вперше була запущена в 2014 році. Про це 28 грудня повідомило агентство ТАСС.

Про причини смерті чиновника поки що не повідомляється. Відомо, що Нестеров тривалий час займався розробками ракет і пов'язаних із космосом систем, серед них багаторазова космічна система "Енергія-Буран", ракети — "Зеніт", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" та інші.

Генеральним директором центру Хрунічева він став у 2005 році. Однак у 2012 році після провального запуску ракети-носія "Протон-М", під час якого ракета зазнала катастрофи прямо на старті, вибухнувши в повітрі за кілометр від землі, Нестеров пішов у відставку і зосередився на куруванні проєкту виробництва ракети-носія "Ангара" .

Чиновник також був фігурантом скандалу 2014 року довкола перепродажу в офшор акцій російсько-американських компаній. У грудні 2014 року Головне слідче управління СК РФ порушило кримінальну справу за ч. 4 ст. 160 КК Росії, звинувативши чиновника у присвоєнні та розтраті коштів в особливо великих розмірах. Пізніше слідчі органи звинуватили його в завданні шкоди бюджету на 5,3 млрд рублів. Повідомлялося, що Нестеров дав згоду американській компанії на продаж акцій, а надалі організував покупку центром Хрунічева цих же акцій у компанії Space Transport за завищеною вартістю. Однак повторний розгляд цієї справи в суді ще не розпочинався, повідомляє агентство.

Що відомо про проєкт "Ангара"

Сімейство ракет-носіїв "Ангара" — це нове покоління ракет-носіїв модульного типу, що розробляються на основі двох універсальних ракетних модулів із киснево-гасовими двигунами: УРМ-1 та УРМ-2.

Створення такого космічного ракетного комплексу (КРК) для Росії є завданням особливої державної важливості, оскільки дозволить їй запускати зі своєї території космічні апарати всіх типів і забезпечити собі незалежний гарантований доступ у космос. Основним замовником є Міністерство оборони РФ.

[ + – ] Характеристики ракет сімейства "Ангара"

Останній запуск ракети-носія "Ангара" відбувся 15 жовтня 2022 року. Російська ракета з космодрому Плесецька в Архангельській області вивела на орбіту військовий супутник.

Раніше повідомлялося, що російський військовий супутник "Космос-2560" згорів в атмосфері через два місяці після запуску. Вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі Джонатан Макдавелл 12 грудня повідомив, що попередній російський супутник цієї серії не зміг піднятися на орбіту.