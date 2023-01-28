Чергова пожежа в Росії: у Підмосков'ї спалахнув ринок Сіндіка (відео)

РосЗМІ повідомляють, що пожежа поширилася на площу приблизно 2000 квадратних метрів. Не виключається, що причиною займання може бути підпал.

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На ринку "Сіндіка" в російському Підмосков'ї сталася велика пожежа. Про це повідомили на телеграм-каналі Shot.

Повідомляється, що на 65-му кілометрі МКАД спалахнув склад на площі понад дві тисячі квадратів. Передбачається, що на складі знаходилися паливно-мастильні матеріали.

"Пожежники зазначають, що вогонь поширюється і може перекинутися на сусідню будівлю, гасіння триває у ці хвилини", — йдеться у повідомленні.

У МНС Росії підтвердили пожежу. Там заявили, що станом на 00.41 за місцевим часом вогонь вдалося локалізувати. Площа пожежі становила близько 2000 квадратних метрів.

"До гасіння залучається 87 осіб та 27 од. техніки", — сказано в повідомленні.

Російське пропагандистське ЗМІ ТАРС з посиланням на свої джерела повідомляється, що у відомстві не виключають версію підпалу.

"Причини встановлюватимуться після повної ліквідації [займання], але підпал не виключений", — сказало джерело.

[ + – ] Пожежа у Підмосков'ї

Зазначимо, що ще 25 січня в МНС Росії повідомляли, що з початку року по всій країні було зафіксовано близько 300 пожеж. За минулі дні ця кількість зросла.

"Основні причини: порушення правил влаштування та експлуатації електричного обладнання, експлуатації газового обладнання та несправність транспортних засобів", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що екс-топ-менеджер "Роскосмосу" загинув під час пожежі в Москві. Дмитро Павочка, за інформацією російських журналістів, був пов'язаний із проєктами компаній "Сухий", "Роскосмос" та "Лукойл". Під час пожежі, окрім екс-топ-менеджера, ніхто не постраждав.

Ще нагадаємо, що в Іркутській області сталася масштабна пожежа на нафтобазі. За словами спікера Одеської ОВА, спалахнули цистерни з паливом, яке призначалося для російських окупантів в Україні.

Також повідомлялося, що російський солдат підірвав гранату у військовій частині. За інформацією журналістів, військовослужбовець підірвав гранату "заради жарту", але не врахував, що у будівлі зберігаються боєприпаси. У результаті через вибух спалахнула пожежа на площі 450 кв. метрів.