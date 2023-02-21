Поджег жилец: в Москве горит 16-этажный отель "МКМ", есть погибший (видео)

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В настоящее время известно о пяти пострадавших, среди них один ребенок. Из здания эвакуировали около 200 людей.

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В центре Москвы на пятом этаже 16-этажного здания, где находится отель "МКМ", а также квартиры из бывшего общежития, во вторник, 21 февраля, начался пожар. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экстренных служб столицы РФ.

Как уточняется, здание с квартирами, офисами и отелем находится на улице Международной, 15. Чрезвычайному происшествию присвоили повышенный ранг сложности.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Всего привлечено 129 человек и 43 единицы техники, но наращивание сил и средств для спасения людей продолжается.

В настоящее время проводится эвакуация гостей и сотрудников гостиницы, а также жителей квартир бывшего общежития.

На место происшествия приехали пять автобусов для обогрева спасенных людей.

Как уточнило агентство ТАСС, причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег свои вещи в коридоре здания.

В настоящее время известно о пяти пострадавших, среди них один ребенок. Все они госпитализированы.

Источник в экстренных службах рассказал журналистам, что один человек в результате пожара погиб.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что из здания уже удалось спасти 200 человек, среди них — семь детей. Для спасения людей с верхних этажей задействованы автолестница и коленчатые подъемники. В настоящее время проводится поквартирная проверка внутри здания.

Пожар локализован на площади 100 кв. м.

Гостиницу "МКМ" в Москве построили в 1981 году.

Напомним, 17 февраля в российском Магадане горел склад с грузовиками. Сотрудники МЧС выявили множество нарушений — в старом помещении была неисправная проводка и отсутствовала пожарная сигнализация. На складе хранили горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и авторезину.

Вечером 14 февраля большой пожар начался в населенном пункте Коломна в Московской области РФ. Возгорание произошло на бывшем предприятии по ремонту вагонов поездов.