"Техника на 20 миллионов": в российском Магадане горел склад с грузовиками (видео)

Сотрудники МЧС выявили множество нарушений — в старом помещении была неисправная проводка и отсутствовала пожарная сигнализация. На складе хранили горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и авторезину.

Related video

В городе Магадан на севере России 17 февраля вспыхнул пожар на складе с грузовой техникой. Об этом сообщило главное Управление МЧС России по Магаданской области агентству ТАСС.

"Пожарные тушат склад на 6-м километре основной трассы, пострадавших нет", — рассказало управление.

По данным спасателей, огонь охватил площадь почти в 600 кв.м. Тушению препятствовало сильное задымление и угроза обрушения конструкций.

Очевидцы отмечали, что сначала вспыхнула котельная. Пламя быстро распространилось по всей территории.

Хозяева склада, по словам пожарных, обратились к ним не сразу и хотели справиться с огнем самостоятельно.

"Удалось эвакуировать восемь единиц техники, на месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего", — указало МЧС.

[ + – ] На складе хранились неизвестные жидкости и резинотехнические изделия

По словам исполняющего обязанности начальника службы пожаротушения МЧС РФ в Магаданской области Руслана Царука, на складе хранились горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и автомобильная резина.

"По месту было эвакуировано 6 единиц техники. Были еще какие-то запчасти", — сказал он в общении с "РИА Новости".

Размещенные на складе грузовики в итоге сгорели, добавил совладелец склада Зураб Кастоев.

"Техника там стоит, на 15-20 миллионов, там машины стоят — 3 машины, автомобили грузовые. После ремонта должны были завтра на Чукотку поехать. Вот все, что осталось от этого, все сгорело", — описал он произошедшее.

Сотрудники МЧС выявили множества нарушений, в частности, отсутствие пожарной сигнализации и неисправная проводка. Само здание склада — старое и уже начинало сыпаться.

Напомним, что вечером 14 февраля в городе Коломна Московской области России горело бывшее предприятие по ремонту вагонов поездов. Рядом находится АО НПК "КБ машиностроения", занимающееся производством баллистических ракет и установок "Искандер".

В Москве 13 февраля слышали взрывы рядом с Научно-исследовательским институтом точных приборов. Позднее выяснилось, что взрывались канистры с топливом на территории автосервиса.

В феврале в России случилось несколько пожаров на нефтяных объектах. В российском Новошахтинске Ростовской области 8 февраля загорелся завод по переработке нефтепродуктов "Ресурс". В городе Кстово Нижегородской области 7 февраля горел НПЗ компании "Лукойл", а в ночь с 3 на 4 февраля в Белгородской области тушили сильный пожар на нефтебазе.