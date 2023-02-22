"Горить не просто так": Буданов відреагував на пожежі в РФ на стратегічних об'єктах
За даними OSINT-спільноти Molfar, минулого року найчастіше горіли російські промислові об'єкти, нафтосховища, заводи, а також торговельно-розважальні центри.
Останнім часом почастішала інформація про пожежі на території Російської Федерації. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю українському виданню Forbes 22 лютого заявив, що загоряння в Росії виникають "не просто так".
За його словами, багато пожеж у РФ не є випадковістю. Зокрема Буданов відзначив вогняні НП на залізничній інфраструктурі країни-агресора, внаслідок яких потяги можуть простоювати по 5-6 годин.
"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізницях, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, іноді на 5-6 годин, зупиняється по всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", — зазначив він.
При цьому він іронічно відповів на запитання, чи причетні до цього українці. За словами Буданова, іноді "гроші творять чудеса".
Динаміка пожеж в РФ по Molfar
За даними OSINT-спільноти Molfar, яка займається аналітикою у військовій сфері, протягом минулого року в Росії найчастіше горіли заводи, промислові об'єкти, торгово-розважальні центри та нафтосховища. Пожежі виникали на різних російських лакофарбових, текстильних та хімічних заводах.
При цьому аналітики зазначили, що кожна десята пожежа траплялась на території Московської області.
"З порахованих нами 414 випадків — 40 були в Московській області. На другому місці — Ленінградська. Там горів 21 об'єкт. Третє місце в цьому рейтингу поділяють Білгородська та Новосибірська області — по 17 пожеж кожна", — повідомили в Molfar.
За інформацією спільноти, за деякими інцидентами можуть стояти партизанські легіони "Свобода Росії" та "Атеш". Також не виключено, що до загоряння причетні українські ДРГ.
Нагадаємо, 21 лютого спалахнула пожежа на п'ятому поверсі московського готелю "МКМ". Як повідомив "Інтерфакс", кількість постраждалих досягла дев'яти осіб.