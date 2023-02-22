"Горить не просто так": Буданов відреагував на пожежі в РФ на стратегічних об'єктах

За даними OSINT-спільноти Molfar, минулого року найчастіше горіли російські промислові об'єкти, нафтосховища, заводи, а також торговельно-розважальні центри.

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Останнім часом почастішала інформація про пожежі на території Російської Федерації. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю українському виданню Forbes 22 лютого заявив, що загоряння в Росії виникають "не просто так".

За його словами, багато пожеж у РФ не є випадковістю. Зокрема Буданов відзначив вогняні НП на залізничній інфраструктурі країни-агресора, внаслідок яких потяги можуть простоювати по 5-6 годин.

"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізницях, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, іноді на 5-6 годин, зупиняється по всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", — зазначив він.

При цьому він іронічно відповів на запитання, чи причетні до цього українці. За словами Буданова, іноді "гроші творять чудеса".

Динаміка пожеж в РФ по Molfar

За даними OSINT-спільноти Molfar, яка займається аналітикою у військовій сфері, протягом минулого року в Росії найчастіше горіли заводи, промислові об'єкти, торгово-розважальні центри та нафтосховища. Пожежі виникали на різних російських лакофарбових, текстильних та хімічних заводах.

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При цьому аналітики зазначили, що кожна десята пожежа траплялась на території Московської області.

"З порахованих нами 414 випадків — 40 були в Московській області. На другому місці — Ленінградська. Там горів 21 об'єкт. Третє місце в цьому рейтингу поділяють Білгородська та Новосибірська області — по 17 пожеж кожна", — повідомили в Molfar.

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За інформацією спільноти, за деякими інцидентами можуть стояти партизанські легіони "Свобода Росії" та "Атеш". Також не виключено, що до загоряння причетні українські ДРГ.

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Нагадаємо, 21 лютого спалахнула пожежа на п'ятому поверсі московського готелю "МКМ". Як повідомив "Інтерфакс", кількість постраждалих досягла дев'яти осіб.