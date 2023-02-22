"Едут на Уралах и КамАЗах": Буданов о недостатке бронетехники для мобилизованных в РФ

По словам начальника ГУР, автоматов у оккупантов хватит на любое количество людей, а вот техники на складах осталось около 35%.

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Начальник главного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мобилизованным в РФ не хватает бронетехники. Об этом он сказал в интервью для Forbes.

По словам Кирилла Буданова, в РФ мобилизовали 316 тысяч военных, из которых более 90% уже отправлены на фронт. На вопрос журналиста, сколько оккупанты могут выдавать автоматов, бронемашин и танков, Буданов заявил что автоматов хватит на любое количество солдат. Бронетехники не хватает, но по словам начальника ГУР, это командованию оккупантов не мешает.

"Сейчас много подразделений, формируемых с нуля. Они идут без техники, на "Уралах" и "Камазах". У них в штате уже нет БМП, БТРов. Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже больше 60%, осталось около 35%", — заявил Буданов.

При этом он отметил, что в РФ не способны производить 800 танков в год как об этом заявлял Медведев. В мирное время в России не делали столько танков, а в военное тем более.

Также генерал-майор отметил, что несмотря на мобилизацию уже 316 тысяч бойцов в РФ, она продолжается и по сей день. ВС РФ несут "заоблачные потери".

Напомним, 22 февраля в немецкой разведке заявили, что РФ планирует призвать еще 1 млн человек.

17 февраля в Мариуполе оккупанты начали отрытую мобилизацию для войны против Украины.