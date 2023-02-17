В Мариуполе стартовала открытая мобилизация в ряды ВС РФ, — горсовет

Мобилизационное распоряжение пришло в одну из школ города — под призыв в ряды оккупационных войск попадают мужчины-предподаватели, которые одними из первых оформили российские паспорта.

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В оккупированном Мариуполе стартовала открытая мобилизация в ряды ВС РФ. Об этом 17 февраля проинформировала пресс-служба Мариупольского горсовета.

По данным властей, в один из учебных заведений города от оккупационной администрации пришло мобилизационное распоряжение. Мужчин-преподавателей, которые в числе первых получили российские паспорта, отправят на передовую.

"До этого трое работников коммунального предприятия оккупантов "Автодор" также были мобилизованы и отправлены умирать за "асвабадителей". Такие случаи не единичны и скоро это станет новой нормой", — комментируют в горсовете Мариуполя старт открытого призыва в ряды ВС РФ.

Сообщается, что россияне решили заняться поиском мобилизационного ресурса среди коммунальных предприятий, поскольку войска России несут большие потери на фронте. Подытоживая, горсовет приходит к выводу, что захватчики уже официально начинают использовать мирных жителей Мариуполя в качестве "пушечного мяса".

Напомним, что еще в сентябре 2022 года появлялась информация о том, что россияне хотят провести принудительную мобилизацию в Мариуполе. Оккупанты, по словам советника мэра города Петра Андрющенко, уже сейчас решают вопрос о брони для сотрудников скорой помощи, чтобы их не призывали в ряды ВС РФ.

Несколькими днями ранее в мэрии Мариуполя рассказывали, что первые мобилизованные жители города уже отправились на передовую. Под обязательный призыв в ряды ВС РФ попали сотрудники коммунального предприятия "Автодор", который без огласки перебросили на фронт для участия в боевых действиях.