У Маріуполі стартувала відкрита мобілізація до лав ЗС РФ, — міськрада

Мобілізаційне розпорядження надійшло в одну зі шкіл міста — під призов до лав окупаційних військ потрапляють чоловіки-викладачі, які одними з перших оформили російські паспорти.

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В окупованому Маріуполі стартувала відкрита мобілізація до лав ЗС РФ. Про це 17 лютого проінформувала пресслужба Маріупольської міськради.

За даними влади, в один із навчальних закладів міста від окупаційної адміністрації надійшло мобілізаційне розпорядження. Чоловіків-викладачів, які серед перших отримали російські паспорти, відправлять на передову.

"До цього троє працівників комунального підприємства окупантів "Автодор" також були мобілізовані та відправлені помирати за "асвабадітелей". Такі випадки не поодинокі і скоро це стане новою нормою", — коментують у міськраді Маріуполя старт відкритого призову до лав ЗС РФ.

Повідомляється, що росіяни вирішили зайнятися пошуком мобілізаційного ресурсу серед комунальних підприємств, оскільки війська Росії зазнають великих втрат на фронті. Підсумовуючи, міськрада доходить висновку, що загарбники вже офіційно починають використовувати мирних жителів Маріуполя як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 з'являлася інформація про те, що росіяни хочуть провести примусову мобілізацію в Маріуполі. Окупанти, за словами радника мера міста Петра Андрющенка, вже зараз вирішують питання про броню для співробітників швидкої допомоги, щоб їх не закликали до лав ЗС РФ.

Декількома днями раніше в мерії Маріуполя розповідали, що перші мобілізовані жителі міста вже вирушили на передову. Під обов'язковий заклик до лав ЗС РФ потрапили співробітники комунального підприємства "Автодор", який без розголосу перекинули на фронт для участі у бойових діях.