130 украинцев вернулись домой: состоялся новый обмен пленными, — ОП

Ермак заявил, что удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и Государственной специальной службы транспорта.

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В результате переговорного процесса произошел очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией. Украина вернула 130 защитников. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ [Государственной специальной службы транспорта]. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления", — сообщил он.

[ + – ] 130 украинцев вернулись домой из российского плена

До этого, Министерство обороны России заявило, что из подконтрольной Украине территории возвращены 90 российских военнослужащих. Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, 27 февраля глава украинской разведки Буданов заявил, что Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.

23 февраля британец Шон Пиннер, которому удалось пережить российский плен, рассказал об условиях удержания и о пытках со стороны военных преступников.

19 января росСМИ показали, как содержат военных РФ в украинской колонии. Журналисты предоставили фоторепортаж украинской колонии, где содержатся пленные российской армии и боевиков "ЛДНР". На снимках показаны работа, отдых и быт заключенных.

К слову, Украина ежемесячно тратит не менее 10 тысяч гривен на одного российского пленного.