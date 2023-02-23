"Я не мог ходить": британский военный рассказал о пытках в российском плену, — Sky News

Британец несмотря на издевательства со стороны оккупантов отказывается от идеи мирных переговоров. Шон Пиннер считает, что ни одна страна мира не согласилась бы отдать свои земли, поэтому Украине этого делать тоже нельзя.

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Британец Шон Пиннер, которому удалось пережить российский плен, рассказал об условиях удержания и о пытках со стороны военных преступников. Об этом сообщает портал Sky News.

Мужчина является бывшим военным Королевского английского полка. С началом российской агрессии в Украине он решил бороться со злом до последнего. Спустя некоторое время он попал в плен к оккупантам, где его приговорили к смертной казни, но ему удалось выжить.

В плену, как он сам признается, его пытали до такой степени, что отказывали ноги. Порой пленного даже били током.

"Ты чувствуешь, как твои мышцы выпрыгивают из тебя, из твоего тела. Когда я снял термобелье, у меня просто пошла кровь из ноги от удара током, и мои ноги раздулись, поэтому я не мог ходить", — рассказывает Шон Пиннер.

В интервью гражданин Великобритании призвал руководство своей страны предоставить Украине как можно больше истребителей, о которых уже неоднократно просил президент Владимир Зеленский. Бойцы на поле боя нуждаются в постоянной поддержке, и авиация одна из ключевых вещей во время войны.

А вот переговоры проводить рано, так как на этом агрессия Владимира Путина не остановится.

"Одна из вещей, которую я говорю людям, заключается в том, какую часть США, Норвегии или Великобритании вы были бы готовы потерять, чтобы поговорить о мире? Я сомневаюсь, что США откажется на дюйм (от своей земли — ред.), особенно Британия этого не сделает. Если мы уступим дюйм сейчас, они вернутся через три года, пять лет, поднажмут еще немного — как они сделали с Крымом", — подытожил военный.

14 февраля The New York Times писал, что пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как ВСУ ликвидировали его отряд. "Вагнер" использует зэков как пушечное мясо для штурмов украинских позиций. В его отряде из 10 человек в живых остались лишь двое.

19 января росСМИ показали, как содержат военных РФ в украинской колонии. Журналисты предоставили фоторепортаж украинской колонии, где содержатся пленные российской армии и боевиков "ЛДНР". На снимках показаны работа, отдых и быт заключенных.