Тысячи пленных: СМИ показали, как содержат военных РФ в украинской колонии (фото)

Журналисты предоставили фоторепортаж украинской колонии, где содержатся пленные российской армии и боевиков "ЛДНР". На снимках показаны работа, отдых и быт заключенных.

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После 11 месяце полномасштабной войны РФ против Украины, по мнению экспертов, в противоборствующих лагерях находятся тысячи военнопленных. В отличие от России, украинская сторона предоставила доступ ООН к российским военнопленным, большинство из которых находятся в специальных колониях. В каких условиях находятся военные страны-агрессора и как устроен их быт рассказали журналисты издания "Медуза".

Обозревателям издания удалось побывать в одной из колоний на западе Украины, где содержатся военнопленные, воевавшие в составе российской армии и подразделениях так называемой милиции "ЛДНР". Точное расположение лагеря журналисты не сообщили.

В опубликованном фоторепортаже представлены снимки из зон отдыха, мест проводимых работ, кухни, столовой и т.д.

Журналисты отмечают, что на территории колонии находятся только военнопленные — остальные заключенные были отселены, как подразумевают нормы Женевской конвенции. При этом количество пленных, находящихся колонии, не разглашается.

[ + – ] Военнопленные ВС РФ и "народной милиции ЛДНР": фото "Медуза"

[ + – ] Мешки с вещами российских пленных: фото "Медуза"

В лагере находится памятка с пунктами Всеобщей декларации прав человека. Она находилась в лагере еще до войны, когда там содержались обычные заключенные.

[ + – ] Памятка с пунктами Всеобщей декларации прав человека: фото "Медуза"

В лагере находятся бараки, в которых живут заключенные. За условиями проживания в лагере следят представители Красного Креста, которые систематически посещают колонию.

[ + – ] Барак в лагере: фото "Медуза"

В лагере также содержатся военнопленные, которые получили инвалидность на фронте.

[ + – ] Пленный, получивший ранение ноги: фото "Медуза"

[ + – ] Слева — житель Донецка, задержанный во время мобилизации в "ДНР". Справа — контрактник из Калининграда: фото "Медуза"

Российские военнопленные работают в колонии: на производстве бумажных пакетов, мебели, проводят ремонтные и строительные работы. За выполненные работы пленные получают деньги, которые можно потратить в местном магазине или оплатить дополнительный телефонный разговор.

[ + – ] Бумажное производство: фото "Медуза"

[ + – ] Строительные работы в лагере: фото "Медуза"

[ + – ] Ремонтные работы в лагере: фото "Медуза"

[ + – ] Производство мебели: фото "Медуза"

[ + – ] Военнопленные в колонии: фото "Медуза"

В лагере — трехразовое питание. Готовят военнопленные сами себе.

[ + – ] Продуктовый склад: фото "Медуза"

[ + – ] Кухня: фото "Медуза"

[ + – ] Столова: фото "Медуза"

На территории колонии есть библиотека, церковь и комнаты отдыха. Заключенные могут ходить на богослужение, читать книгу, но только на украинском языке, или посмотреть фильм.

[ + – ] Комната отдыха: фото "Медуза"

В лагере есть проводной телефон, но заключенные им не пользуются. Они могут связаться с родственниками по IP-телефонии. Регламент разговоров -15 минут в день.

[ + – ] Проводной телефон: фото "Медуза"

Журналисты пишут, что большинство пленных планируют обменять, однако есть и такие, против которых заведены уголовные производства в связи с совершенными военными преступлениями.

Напомним в Турции представители Украины и России ведут переговоры по поводу масштабного обмена военнопленными. По информации турецкой службы телеканала CNN от 16 января, в ходе переговоров украинская сторона представила обменный список из 800 человек, а российская — из 200.