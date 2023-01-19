Тисячі полонених: ЗМІ показали, як утримують військових РФ в українській колонії (фото)

Журналісти надали фоторепортаж української колонії, де утримуються полонені російської армії та бойовики "ЛДНР". На знімках показано роботу, відпочинок та побут ув'язнених.

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Після 11 місяця повномасштабної війни РФ проти України, на думку експертів, у протиборчих таборах перебувають тисячі військовополонених. На відміну від Росії, українська сторона надала доступ ООН до російських військовополонених, більшість із яких перебувають у спеціальних колоніях. В яких умовах знаходяться військові країни-агресора і як влаштований їхній побут, розповіли журналісти видання "Медуза".

Оглядачам видання вдалося побувати в одній із колоній на заході України, де утримуються військовополонені, які воювали у складі російської армії та підрозділах так званої міліції "ЛДНР". Точного розташування табору журналісти не повідомили.

В опублікованому фоторепортажі представлені знімки із зон відпочинку, місць робіт, кухні, їдальні і т.д.

Журналісти зазначають, що на території колонії знаходяться лише військовополонені — решту ув'язнених було відселено, як має бути за нормами Женевської конвенції. При цьому кількість полонених, які перебувають у колонії, не розголошується.

[ + – ] Військовополонені ЗС РФ та "народної міліції ЛДНР": фото "Медуза"

[ + – ] Мішки з речами російських полонених: фото "Медуза"

У таборі є пам'ятка з пунктами Загальної декларації прав людини. Вона перебувала у таборі ще до війни, коли там утримувалися звичайні в'язні.

[ + – ] Пам'ятка з пунктами Загальної декларації прав людини: фото "Медуза"

У таборі знаходяться бараки, в яких мешкають ув'язнені. За умовами проживання у таборі стежать представники Червоного Хреста, котрі систематично відвідують колонію.

[ + – ] Барак у таборі: фото "Медуза"

У таборі також утримуються військовополонені, які отримали інвалідність на фронті.

[ + – ] Полонений, який отримав поранення ноги: фото "Медуза"

[ + – ] Ліворуч — донеччанин, затриманий під час мобілізації в "ДНР". Праворуч — контрактник із Калінінграда: фото "Медуза"

Російські військовополонені працюють у колонії: на виробництві паперових пакетів, меблів, проводять ремонтні та будівельні роботи. За виконані роботи полонені отримують гроші, які можна витратити у місцевому магазині або сплатити додаткову телефонну розмову.

[ + – ] Паперове виробництво: фото "Медуза"

[ + – ] Будівельні роботи у таборі: фото "Медуза"

[ + – ] Ремонтні роботи у таборі: фото "Медуза"

[ + – ] Виробництво меблів: фото "Медуза"

[ + – ] Військовополонені у колонії: фото "Медуза"

У таборі – триразове харчування. Готують військовополонені самі собі.

[ + – ] Продуктовий склад: фото "Медуза"

[ + – ] Кухня: фото "Медуза"

[ + – ] Столова: фото "Медуза"

На території колонії є бібліотека, церква та кімнати відпочинку. Ув'язнені можуть ходити на богослужіння, читати книгу, але лише українською мовою, або подивитися фільм.

[ + – ] Кімната відпочинку: фото "Медуза"

У таборі є дротовий телефон, але в'язні ним не користуються. Вони можуть зв'язатися з родичами по IP-телефоні. Регламент розмов -15 хвилин на день.

[ + – ] Дротовий телефон: фото "Медуза"

Журналісти пишуть, що більшість полонених планують обміняти, проте є й такі, проти яких заведено кримінальні провадження у зв'язку зі скоєними військовими злочинами.

Нагадаємо, в Туреччині представники України та Росії ведуть переговори з приводу масштабного обміну військовополоненими. За інформацією турецької служби телеканалу CNN від 16 січня, під час переговорів українська сторона подала обмінний список із 800 осіб, а російська — із 200.