"У нас гигантские потери": пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как ВСУ ликвидировали его отряд

По словам военнопленного, "Вагнер" использует зэков как пушечное мясо для штурмов украинских позиций. В его отряде из 10 человек в живых остались лишь двое.

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Российский военнопленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как украинские военные уничтожили его отряд в районе Бахмута. По ого словам, из 10 человек в живых остались двое – он, который попал в плен, и его товарищ, убежавший назад к россиянам. Об этом пишет The New York Times.

По словам бывшего заключенного по имени Сергей, который находится в месте содержания пленных во Львовской области, поздно ночью его отряд попал под пулеметный огонь. Он продвигался вдоль леса к укрепленным позициям ВСУ.

Сергей рассказал журналистам, их используют как пушечное мясо для штурмов позиций ВСУ. Их используют либо как штурмовые отряды, которые отправляют один за другим каждые 15-20 минут, либо как живые мишени, что должны спровоцировать на себя огонь украинских солдат.

"У нас гигантские потери", — рассказал Сергей.

По его словам, по счастливой случайности пули не попали в него. Он пролежал в темноте, пока его не схватили украинцы, пробравшиеся в буферную зону между двумя линиями траншей.

"Никто никогда не мог поверить, что такое может существовать", — сказал Сергей о тактике, которую использует ЧВК "Вагнер".

Он рассказал, что зэки-вагнеровцы прибыли на фронт сразу из исправительной колонии. На фронте сохраняется та же атмосфера "побежденного подчинения", что и в тюрьме. Это позволяет командирам отправлять зэков на самоубийственные задания.

"Мы никто и не имеем прав", — отметил Сергей.

Он рассказал, что в 2020 году его отправили в тюрьму за торговлю наркотиками на 10 лет. Ранее он работал техником на вышке сотовой связи в Сибири. Соглашавшись воевать в составе ЧВК "Вагнер" Сергей не знал, на что подписывается.

По словам журналистов, Сергей сначала служил носильщиком, вынося изуродованных, окровавленных бывших заключенных, убитых или раненых. Однако 1 января ему дали приказ вместе с отрядом продвинуться на 450 метров вперед к украинским позициям. Ночь отряд нарвался на пулеметный огонь солдат ВСУ. По словам Сергея, эта вылазка стала для него первой и последней.

"Конечно, оно того не стоило", — резюмировал Сергей, говоря о предложении о помиловании на 8 лет за службу в ЧВК.

Ранее Фокус писал, что пол словам аналитиков, в Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х. По информации независимых журналистов, уголовники воевали в составе ЧВК "Вагнер". Они попали на войну несмотря на уверения Пригожина не вербовать лиц старше 50-и лет.

Еще напомним, что разведка Норвегии считает, что РФ станет еще более авторитарной страной. Российское вторжение в Украину стало для Кремля настоящей катастрофой, поэтому власти будут искать способ еще сильнее "закрутить гайки" внутри страны.