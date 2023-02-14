"У нас гігантські втрати": полонений із ПВК "Вагнер" розповів, як ЗСУ ліквідували його загін

За словами військовополоненого, "Вагнер" використовує зеків як гарматне м'ясо для штурмів українських позицій. У його загоні з 10 людей живими залишилися лише двоє.

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Російський військовополонений із ПВК "Вагнер" розповів, як українські військові знищили його загін у районі Бахмута. За його словами, з 10 людей у живих залишилися двоє — він, який потрапив у полон, і його товариш, який втік назад до росіян. Про це пише The New York Times.

За словами колишнього в'язня на ім'я Сергій, який перебуває в місці утримання полонених у Львівській області, пізно вночі його загін потрапив під кулеметний вогонь. Він просувався вздовж лісу до укріплених позицій ЗСУ.

Сергій розповів журналістам, що їх використовують як гарматне м'ясо для штурмів позицій ЗСУ. Їх використовують або як штурмові загони, які відправляють один за одним кожні 15-20 хвилин, або як живі мішені, що мають спровокувати вогонь українських солдатів.

"У нас гігантські втрати", — розповів Сергій.

За його словами, завдяки щасливому випадку кулі не потрапили в нього. Він пролежав у темряві, аж поки його не схопили українці, які пробралися до буферної зони між двома лініями траншів.

"Ніхто ніколи не міг повірити, що таке може існувати", — сказав Сергій про тактику, яку використовує ПВК "Вагнер".

Він розповів, що зекі-вагнерівці прибули на фронт одразу з виправної колонії. На фронті зберігається та ж атмосфера "переможеного підпорядкування", що й у в'язниці. Це дозволяє командирам відправляти зеків на самогубні завдання.

"Ми ніхто і не маємо прав", — зазначив Сергій.

Він розповів, що у 2020 році його відправили до в'язниці за торгівлю наркотиками на 10 років. Раніше він працював техніком на вежі стільникового зв'язку в Сибіру. Погоджувавшись воювати у складі ПВК "Вагнер" Сергій не знав, на що підписується.

За словами журналістів, Сергій спочатку служив носієм, виносячи понівечених, закривавлених колишніх в'язнів, убитих чи поранених. Проте 1 січня йому наказали разом із загоном просунутися на 450 метрів уперед до українських позицій. Ніч загін нарвався на кулеметний вогонь солдатів ЗСУ. За словами Сергія, ця вилазка стала для нього першою та останньою.

"Звичайно, воно того не варте", — резюмував Сергій, говорячи про пропозицію про помилування на 8 років за службу в ПВК.

Раніше Фокус писав, що за словами аналітиків, в Україні ліквідовано три російські кримінальні авторитети 90-х. За інформацією незалежних журналістів, карні злочинці воювали у складі ПВК "Вагнер". Вони потрапили на війну, попри запевнення Пригожина не вербувати осіб віком від 50 років.

Ще нагадаємо, що розвідка Норвегії вважає, що РФ стане ще більш авторитарною країною. Російське вторгнення в Україну стало для Кремля справжньою катастрофою, тому влада шукатиме спосіб ще сильніше "закрутити гайки" всередині країни.