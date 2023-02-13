"Повороту немає": розвідка Норвегії вважає, що РФ стане ще більш авторитарною країною

Російське вторгнення в Україну стало для Кремля справжньою катастрофою, тому влада шукатиме спосіб ще сильніше "закрутити гайки" всередині країни.

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У норвезькій розвідці припускають, що в майбутньому Росія стане ще більш авторитарною та мілітаризованою країною. Про це пише видання AFP.

Російське керівництво шукатиме тісніших контактів з іншими авторитарними режимами по всьому світу, оскільки Кремль шукатиме можливості посилити пропаганду та маніпулювання населенням.

"Повороту немає. Російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою. Інтереси Росії будуть несумісні з інтересами Заходу", – заявив заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум.

Він наголосив, що вторгнення в Україну стало справжньою катастрофою для російської влади. Воно призвело до міжнародної ізоляції Москви та найсильніших санкцій. Крім того, Росія вже втратила понад сто тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Крім того, у норвезькій розвідці заявили, що внаслідок війни в Україні геополітичне значення Норвегії значно посилилося, особливо завдяки тому, що країна стала ключовим постачальником газу на європейські ринки.

"Європейські країни залежатимуть від норвезьких постачань енергоресурсів протягом багатьох років", – сказав Нордрум.

У зв'язку з цим в Осло побоюються посилення розвідувальної активності Росії щодо енергосектора Норвегії. Керівник внутрішньої розвідки Беат Гангас вважає, що у 2023 році не варто особливо побоюватися диверсій на норвезьку енергетичну інфраструктуру.

"Однак диверсії можуть стати вірогіднішим сценарієм, якщо готовність Росії до ескалації конфлікту з НАТО та Заходом збільшиться", — йдеться у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Росії Володимир Путін у страху за своє життя пересів із літаків на бронепоїзд за мільярд рублів.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 13 лютого, у Московській області генерал-майор МВС Володимир Макаров скоїв самогубство. Тіло колишнього заступника керівника управління боротьби з екстремізмом виявили на його дачі в селі Голиково.