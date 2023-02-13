Путін після початку війни в Україні пересів на бронепотяг за мільярд рублів (відео)

За інформацією журналістів, працівникам РЗ тепер доводиться постійно коригувати розклад потягів, щоб Путін міг здійснювати поїздки без зупинок і на максимальній швидкості.

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Президент Росії Володимир Путін у страху за своє життя пересів із літаків на бронепотяг за мільярд рублів. Про це повідомили журналісти-розслідувачі Центру "Досье".

Пересів на бронепотяг Володимир Путін ще навесні 2021 року, коли його армія розпочала активну підготовку до війни проти України. Після 24 лютого він почав ще частіше використовувати цей вид транспорту, зокрема під час поїздок до своєї улюбленої резиденції на Валдаї.

Вибрали цей вид пересування виключно з міркувань безпеки, оскільки його набагато важче відстежити, на відміну від літаків. А ще дві з численних резиденцій глави Кремля розташовані на узбережжі Чорного моря, куди не можна літати через активні бойові дії в Україні.

До речі, тепер співробітникам Російських залізниць доводиться постійно коригувати розклад рейсових потягів, щоб транспорт Володимира Путіна міг їхати без зупинок на максимальній швидкості.

Публічно про його пересування не повідомляють, а востаннє камери зняли його всередині салону у 2012 році, до повної реконструкції та ремонту.

У чому особливість улюбленого транспорту Путіна

Підготували бронепотяг для глави держави ще 2014 року, але остаточно він пересів на нього із літаків лише 2021 року, коли почав готуватися до повномасштабної війни з Україною.

Усередині транспорту є окремий вагон зі спальнею, робочий кабінет, вагон для персоналу, спецзв'язку й так далі. Усі зручності в одному транспорті. Водночас зовні він практично не відрізняється від пасажирських потягів, хоч і конструкція зовсім інша.

[ + – ] Володимир Путін відмовився від літаків на користь потягів Фото: Railgallery

Замість чотирьох осей має шість, замість одного локомотива — кілька, на даху — спецобладнання. Створила цей транспорт компанія "Гранд Сервіс Експрес", власниками якої є соратник Путіна Юрій Ковальчук і бізнесмен Михайло Рабінович. Вартість складає понад мільярд рублів.

Нагадаємо, 13 лютого журналісти видання "Сегодня" виявили, що в Росії засекретили документи про походи Путіна до лікарів. Журналісти виявили докази того, який діагноз може бути в президента Росії. Він регулярно обстежується в одного й того ж лікаря-онколога.

1 травня британський таболід The Sun зазначав, що Путін чекає на операцію через рак. Стверджується, що в глави Кремля рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.