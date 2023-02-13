Путин после начала войны в Украине пересел на бронепоезд за миллиард рублей (видео)

По информации журналистов, работникам РЖД теперь приходится постоянно корректировать расписание поездов, чтобы Путин мог совершать поездки без остановок и на максимальной скорости.

Related video

Президент России Владимир Путин в страхе за свою жизнь пересел с самолетов на бронепоезд за миллиард рублей. Об этом сообщили журналисты-расследователи Центра "Досье".

Пересел на бронепоезд Владимир Путин еще весной 2021 года, когда его армия начала активную подготовку к войне против Украины. После 24 февраля он начал еще чаще использовать данный вид транспорта, в частности во время поездок в свою любимую резиденцию на Валдае.

Выбран данный вид передвижения исключительно из соображений безопасности, так как его намного труднее отследить, в отличие от самолетов. А еще, две из многочисленных резиденций главы Кремля расположены на побережье Черного моря, куда нельзя летать из-за активных боевых действий в Украине.

К слову, теперь сотрудникам Российских железных дорог приходится постоянно корректировать расписание рейсовых поездов, чтобы транспорт Владимира Путина мог совершать поездки без остановок на максимальной скорости.

Публично о его передвижениях не сообщают, а последний раз камеры запечатлели его внутри салона в 2012 году, до полной реконструкции и ремонта.

В чем особенность любимого транспорта Путина

Подготовили бронепоезд для главы государства еще в 2014 году, но окончательно пересел на него с самолетов он лишь в 2021 году, когда начал готовиться к полномасштабной войне с Украиной.

Внутри транспорта есть отдельный вагон со спальней, рабочий кабинет, вагон для персонала, для спецсвязи и так далее. Все удобства в одном транспорте. При этом, внешне он практически не отличается от пассажирских поездов, хоть и конструкция совершенно другая.

[ + – ] Владимир Путин отказался от самолетов в пользу поездов Фото: Railgallery

Вместо четырех осей у него шесть, вместо одного локомотива — несколько, на крыше — спецоборудование. Создан этот транспорт был компанией "Гранд Сервис Экспресс", владелец которой является соратник Путина Юрий Ковальчук и бизнесмен Михаил Рабинович. Стоимость составляет более миллиарда рублей.

Напомним, 13 февраля журналисты издания "Настоящее время" обнаружили, что в России засекретили документы о походах Путина к врачам. Журналисты нашли доказательства того, какой диагноз может быть у президента России. Он регулярно обследуется у одного и того же врача онколога.

1 мая британский таболид The Sun отмечал, что Путину предстоит операция из-за рака. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.