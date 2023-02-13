У Підмосков'ї наклав на себе руки генерал-майор російського МВС (документ)

За даними журналістів, 72-річний силовик був головним організатором "полювання" на опозиціонерів і журналістів у РФ. А після того, як Путін його звільнив, впав у депресію.

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У понеділок, 13 лютого, у Московській області генерал-майор МВС Володимир Макаров вчинив самогубство. Тіло колишнього заступника керівника управління боротьби з екстремізмом виявили на його дачі в селі Голиково. Про це повідомляє ТАРС.

Колишньому силовику було 72 роки, минулого місяця його зняли з посади заступника начальника відомства. За інформацією російських правоохоронців, генерал-майор наклав на себе руки.

[ + – ] Документ про звільнення генерала-майора Володимира Макарова

Telegram-канали повідомляють, що Макаров застрелився. Дружина виявила його тіло приблизно о 7 годині ранку та пістолет, що лежав поруч. Повідомляється, що дружина зателефонувала сину, який викликав "швидку", проте врятувати генерала не вдалося. За характером травм зробили припущення, що він наклав на себе руки. Сім'ю генерала допитали в Слідчому комітеті.

Колись Макаров був головним організатором стеження та "полювання" на російських опозиціонерів і журналістів. Відомо, що після відставки він був у депресії.

Нагадаємо, що, за оцінками японської розвідки, на війні в Україні загинули 20 російських генералів.

За даними розвідслужби, ліквідація вищого офіцерського складу ЗС РФ досягається за рахунок переваги українських Збройних сил у кіберпросторі. Відомості про окупантів ЗСУ можуть передавати й місцеві жителі.

Днями в РФ намагалися отруїти помічника Кадирова генерал-майора Апти Алаудінова, про це повідомив голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров. За його словами, командиру спецпідрозділу "Ахмат" надіслали просоченого токсинами листа, після чого він разом із двома своїми ад'ютантами опинився в московській клініці.

До речі, Алаудінов прогнозує, що війна в Україні закінчиться, коли "Росія припинить своє існування" або ж альянс НАТО припинить існування у своєму нинішньому форматі.

У березні чеченський генерал-майор брав участь у масштабному вторгненні в Україну й очолював "добровольчий батальйон чеченців". Згодом президент РФ Володимир Путін нагородив його званням "героя Росії".

Раніше Фокус повідомляв, що наступ росіян на Вугледар викликав різку критику щодо командування російських військ.