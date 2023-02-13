В Подмосковье покончил с собой генерал-майор российского МВД (документ)

По данным журналистов, 72-летний силовик был главным организатором "охоты" на оппозиционеров и журналистов в РФ. А после того, как Путин его уволил, впал в депрессию.

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В понедельник, 13 февраля, в Московской области генерал-майор МВД Владимир Макаров совершил самоубийство. Тело бывшего замруководителя управления по борьбе с экстремизмом обнаружили на его даче в деревне Голиково. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшему силовику было 72 года, в минувшем месяце его сняли с должности заместителя начальника ведомства. По информации российских правоохранителей, генерал-майор покончил с собой.

[ + – ] Документ об увольнении генерала-майора Владимира Макарова

Telegram-каналы сообщают, что Макаров застрелился. Жена обнаружила его тело примерно в 7 часов утра и лежащий рядом пистолет. Сообщается, что супруга позвонила сыну, который вызвал "скорую", однако спасти генерала не удалось. По характеру травм было сделано предложение, что он покончил с собой. Семью генерала допросили в Следственном комитете.

Некогда Макаров был главным организатором слежки и "охоты" на российских оппозиционеров и журналистов. Известно, что после отставки он был в депрессии.

Напомним, что, согласно оценкам японской разведки, на войне в Украине погибли 20 российских генералов.

По данным разведслужбы, ликвидация высшего офицерского состава ВС РФ достигается за счет превосходства украинских Вооруженных сил в киберпространстве. Сведения об оккупантах ВСУ могут также передавать и местные жители.

На днях в РФ пытались отравить помощника Кадырова генерал-майора Апты Алаудинова, об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, командиру спецподразделения "Ахмат" прислали пропитанное токсинами письмо, после чего он вместе с двумя своими адъютантами оказался в московской клинике.

К слову, Алаудинов прогнозирует, что война в Украине закончится, когда "Россия прекратит свое существование" или же альянс НАТО прекратит существование в своем нынешнем формате.

В марте чеченский генерал-майор участвовал в масштабном вторжение в Украину и возглавлял "добровольческий батальон чеченцев". В последствии президент РФ Владимир Путин наградил его званием "героя России".

Ранее Фокус сообщал, что неудавшееся наступление россиян на Угледар вызвало резкую критику в отношении командования российских войск.