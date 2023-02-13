"Поворота нет": разведка Норвегии считает, что РФ станет еще более авторитарной страной

Российское вторжение в Украину стало для Кремля настоящей катастрофой, поэтому власти будут искать способ еще сильнее "закрутить гайки" внутри страны.

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В норвежской разведке предполагают, что в будущем Россия станет еще более авторитарной и милитаризованной страной. Об этом пишет издание AFP.

Российское руководство будет искать более тесных контактов с другими авторитарными режимами по всему миру, поскольку Кремль будет искать возможность усилить пропаганду и манипулирование населением.

"Поворота нет. Российское государство станет более авторитарным и милитаризованным. Интересы России будут несовместимы с интересами Запада", – заявил заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум.

Он подчеркнул, что вторжение в Украину стало настоящей катастрофой для российской власти. Оно привело к международной изоляции Москвы и сильнейшим санкциям. Кроме того, Россия уже потеряла более ста тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, в норвежской разведке заявили, что в результате войны в Украине геополитическое значение Норвегии значительно усилилось, особенно за счет того, что страна стала ключевым поставщиком газа на европейские рынки.

"Европейские страны будут зависеть от норвежских поставок энергоресурсов в течение многих лет", – сказал Нордрум.

В связи с этим в Осло опасаются усиления разведывательной активности России по отношению к энергосектору Норвегии. Руководитель внутренней разведки Беат Гангас считает, что в 2023 году не стоит особо опасаться диверсий на норвежской энергетической инфраструктуры.

"Однако диверсии могут стать более вероятным сценарием, если готовность России к эскалации конфликта с НАТО и Западом увеличится", – говорится в отчете.

Ранее Фокус сообщал, что президент России Владимир Путин в страхе за свою жизнь пересел с самолетов на бронепоезд за миллиард рублей.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 13 февраля, в Московской области генерал-майор МВД Владимир Макаров совершил самоубийство. Тело бывшего замруководителя управления по борьбе с экстремизмом обнаружили на его даче в деревне Голиково.