В Україні ліквідовані три російські кримінальні авторитети 90-х (фото), — Bellingcat

За інформацією незалежних журналістів, злочинці воювали у складі ПВК "Вагнер". Вони потрапили на війну, незважаючи на твердження Пригожина не вербувати осіб, старших за 50 років.

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У ході бойових дій на території України було ліквідовано трьох кримінальних авторитетів із Росії. Про це у понеділок, 13 лютого, пишуть журналісти Belligcat у своєму розслідуванні.

Повідомляється, що у в'язниці Йошкар-Оли засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зазначив, що організації потрібні ув'язнені до 50 років. Проте кілька завербованих засуджених значно перевищили цю межу. Серед них 59-річний Сергій Максименко, 55-річний Андрій Бережних та 55-річний Ігор Куск.

"Ці три людини примітні не лише своїм віком, а й тим, що кожен із них очолював жорстокі злочинні угруповання у 1990-х роках", — йдеться у розслідуванні.

Журналісти Belligcat опублікували докладне досьє кожного з кримінальних авторитетів.

Андрій Бережних, "Месник"

Андрію Бережних було 55 років, коли він підписався на війну у складі ПВК "Вагнер". У 2013 році Верховний суд Росії засудив Андрія Бережних до 25 років позбавлення волі за вбивство та безліч інших злочинів, скоєних ним під час керівництва невеликою бандою в Саратовській області з 1994 до 2011 року. Минулого року Бережних також було засуджено саратівським судом за замах на вбивство ще 10 осіб.

[ + – ] Андрій Бережних, "Месник" Фото: bellingcat

За інформацією російських пропагандистських telegram-каналів, Бережних загинув під час бойових дій в Україні 8 грудня 2022 року, підписавшись на "Вагнер" лише за місяць до цього. Місцеві сайти новин з його рідного міста Балаково підтверджують ці події. Через місяць після його смерті, у православне Різдво, у балаківському соборі Святої Трійці відслужили панахиду. На відміну від інших померлих в'язнів Вагнера, на цій панахиді не було помітної явки та великої кількості присутніх. На сайті місцевої похоронної служби у Балакові викладено фотографії його труни та служби (в архіві), на яких не видно присутніх, на відміну від інших фотографій російських військовослужбовців та найманців, які загинули у бою.

Сергій Максименко, "Олімпієць"

Сергію Максименку було 59 років, коли він підписав контракт із "Вагнером", відбуваючи 25-річний тюремний термін у Республіці Мордовія. За повідомленнями російських ЗМІ, він підписав контракт із "Вагнером" у вересні 2022 року.

[ + – ] Сергій Максименко, "Олімпієць" Фото: bellingcat

Як і Бережних, Максименко загинув у грудні 2022 року, воюючи у складі приватної військової компанії на території України. Згідно з відкритими судовими документами, Максименко очолював злочинне угруповання у місті Пенза під назвою "Олімпія", яке протягом 1990-х та 2000-х років займалося діяльністю, що включає проституцію, вимагання та вбивства. Як лідера "Олімпії", Максименка було засуджено до 25 років позбавлення волі у 2014 році, що стало найтривалішим терміном покарання з 13 членів, засуджених у Пензі.

Ігор Куск, "Афганець"

Ігор Куск підписав контракт із "Вагнером" у віці 55 років, відбуваючи 23-річний тюремний термін в Сиктивкарі, столиці Республіки Комі.

[ + – ] Ігор Куск, "Афганець" Фото: bellingcat

На відміну від Бережних та Максименка, Куск, який був ветераном війни Радянського Союзу в Афганістані, прагнув воювати в Україні ще до того, як "Вагнер" відвідав його в'язницю — його вдова розповіла російській "Діловій газеті", як він надіслав листа чеченському лідерові Рамзану Кадирову із пропозицією воювати в Україні.

Вдова Куска розповіла, як він приєднався до Вагнера перед відправкою "на фронт 25 липня", і це підтверджується повідомленнями про те, що Вагнер набирав людей із тюремних колоній у Республіці Комі влітку 2022 року.

У судових документах за вироком суду від 2015 року докладно розповідається про те, як Ігор Куск створив свою злочинну групу, названу на його честь ("кусківські", що приблизно перекладається як "хлопці Куска"), 1998 року в Татарстані. Його група була особливо активна у Нижньокамську та великій регіональній столиці Казані, де проживає понад мільйон людей. "Кусковські" відрізнялися тим, що в їхніх лавах було багато ветеранів Афганістану, через що його угруповання також називали "афганцями".

Пригожин збрехав про припинення набору зеків у ПВК "Вагнер"

9 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин злукавив, коли казав, що в його угруповання перестали вербувати ув'язнених у російських колоніях. Проте темпи набору помітно зменшилися.

Такого висновку аналітики дійшли на основі статистики Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), яка показує, що в період з листопада 2022 по січень 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося.

9 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на запитання журналістів щодо вербування ув'язнених. Він заявив, що набір найманців в угруповання з-поміж ув'язнених припинено, а перед тими, хто воює у складі ПВК, всі зобов'язання виконуються.

Нагадаємо, телеграм-канал засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 13 лютого опублікував відео з колишнім зеком Дмитром Якущенком, завербованим військовою організацією. До цього у ЗМІ з'явилися ролики, де росіянина нібито страчують кувалдою за те, що він втік до українських військових.

Перед цим, у ніч з 12 на 13 лютого, telegram-канал Grey Zone, пов'язаний із ПВК "Вагнер", опублікував кадри вбивства ув'язненого Дмитра Якущенка кувалдою.