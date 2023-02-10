Темпи знизилися: Пригожин збрехав про припинення набору зеків у ПВК "Вагнер", — ISW

За інформацією аналітиків, вербування ув'язнених у ПВК триває. Статистика ФСВП показує, що в російських колоніях з листопада 2022 року по січень 2023 року скорочення чисельності ув'язнених стабілізувалося.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин злукавив, коли казав, що у його угруповання перестали вербувати ув'язнених у російських колоніях. Проте темпи набору помітно знизилися, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті від 9 лютого.

"ПВК "Вагнер", найімовірніше, продовжить вербування з в'язниць, хоча і в обмеженішому обсязі", — пишуть аналітики.

Такого висновку вони дійшли на основі статистики Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), яка показує, що в період з листопада 2022 року по січень 2023 року скорочення чисельності ув'язнених у Росії стабілізувалося.

Також про це свідчить ситуація під Бахмутом, де вагнерівці активно беруть участь у наступі. Зазначається, що останнім часом спостерігається тенденція заміщення підрозділів ПВК "Вагнер" з'єднаннями регулярних російських військ Донецького напрямку.

Нагадаємо, 9 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на запитання журналістів щодо вербування ув'язнених. Він заявив, що набір найманців в угруповання з-поміж ув'язнених припинено, а перед тими, хто воює у складі ПВК, всі зобов'язання виконуються.

Також Пригожин розповів, що призупинення вербування ув'язнених пов'язане з тим, що наразі ПВК "Вагнер" розглядає заявки "близько мільйона американських громадян", які нібито виявили бажання вступити до лав "вагенрівців". Пригожин зазначив, що після виходу реклами, орієнтованої на громадян США, адміністрація ПВК отримала понад 10 млн заявок.