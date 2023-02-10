Темпы снизились: Пригожин соврал о прекращении набора зэков в ЧВК "Вагенр", — ISW

По информации аналитиков, вербовка заключенных в ЧВК продолжается. Статистика ФСИН показывает, что в российских колониях с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение численности заключенных стабилизировалось.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин слукавил, когда говорил, что в его группировку перестали вербовать заключенных в российских колониях. Однако темпы набора заметно снизились, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете от 9 февраля.

"Группа Вагнера, скорее всего, продолжит вербовку из тюрем, хотя и в гораздо более ограниченном объеме", — пишут аналитики.

К такому выводу они пришли на основе статистики Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая показывает, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.

Также об этом свидетельствует ситуация под Бахмутом, где "вагнеровцы" активно принимают участие в наступлении. Отмечается, что в последнее время наблюдается тенденция замещения подразделений ЧВК "Вагнер" соединениями регулярных российских войск на Донецком направлении.

Напомним, 9 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов относительно вербовки заключенных. Он заявил, что набор наемников в группировку из числа заключенных приостановлен, а перед теми, кто воюет в составе ЧВК все обязательства выполняются.

Также Пригожин рассказал, что приостановка вербовки заключенных связана с тем, что в настоящее время ЧВК "Вагнер" рассматривает заявки "порядка миллиона американских граждан", которые якобы выразили желание вступить в ряды "вагенровцев". Пригожин при этом отметил, что после выхода рекламы, ориентированной на граждан США, администрация ЧВК получила более 10 млн заявок.