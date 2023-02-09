Есть 10 млн заявок от граждан США: Пригожин объяснил отказ от вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"

Миллионы американцев желают вступить в ряды группировки боевиков, чтобы бороться с НАТО, заявил основатель ЧВК. По его словам, в случае решения Госдепа США, воевать на стороне РФ смогут и американские заключенные.

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Российская ЧВК "Вагнер" приостановила набор заключенных из тюрем РФ в свои ряды и рассматривает заявки "порядка миллиона американских граждан", которые якобы выразили желание присоединиться к боевикам. Об этом сообщил телеграм-канал Евгения Пригожина, основателя ЧВК.

В публикации говорится, что редакция издания CNN обратилась к Пригожину с просьбой объяснить остановку вербовки российских заключенных в "Вагнер". В ответ основатель ЧВК заявил, что после выхода рекламы "Вагнера", ориентированной на аудиторию в США, администрация группы боевиков получила более 10 млн заявок от американских граждан, которые "желают вступить в ряды ЧВК, чтобы бороться с НАТО".

"В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских", — заявил Пригожин.

В январе в сети появился ролик, который позиционируется как реклама ЧВК "Вагнер" для граждан США. В нем содержится призыв воевать на стороне РФ против Запада, "пока не стало слишком поздно".

Напомним, 9 февраля Пригожин сообщил, что набор наемников в группировку "Вагнер" из числа заключенных приостановлен. Российские СМИ утверждают, что такой шаг был предпринят в связи с большими потерями среди наемников под Бахмутом, которые велись с декабря по январь.

Также СМИ рассказывали о проблемах в российской ЧВК, вызванных нехваткой людей и техники.