Є 10 млн заявок від громадян США: Пригожин пояснив відмову від вербування ув'язнених у ПВК "Вагнер"

Мільйони американців бажають вступити до лав угрупування бойовиків, щоб боротися з НАТО, заявив засновник ПВК. За його словами, у разі рішення Держдепу США воювати на боці РФ зможуть і американські в'язні.

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Російська ПВК "Вагнер" призупинила набір ув'язнених із в'язниць РФ до своїх лав і розглядає заявки "близько мільйона американських громадян", які нібито виявили бажання приєднатися до бойовиків. Про це повідомив телеграм-канал Євгенія Пригожина, засновника ПВК.

У публікації йдеться, що редакція видання CNN звернулася до Пригожина з проханням пояснити зупинку вербування російських в'язнів у "Вагнер". У відповідь засновник ПВК заявив, що після виходу реклами "Вагнера", орієнтованої на аудиторію в США, адміністрація групи бойовиків отримала понад 10 млн заявок від американських громадян, які "бажають вступити до лав ПВК, щоб боротися з НАТО".

"Зараз ми розглядаємо близько мільйона американських громадян для прийому на роботу. Тому тимчасово призупинили набір добровольців із російських в'язниць, проте, якщо буде відповідне звернення з Держдепу США, набиратимемо з американських", — заявив Пригожин.

У січні в мережі з'явився ролик, який позиціонується як реклама ПВК "Вагнер" для громадян США. У ньому міститься заклик воювати на боці РФ проти Заходу, "поки не стало надто пізно".

Нагадаємо, 9 лютого Пригожин повідомив, що набір найманців в угруповання "Вагнер" з-поміж ув'язнених припинено. Російські ЗМІ стверджують, що такий крок зробили через великі втрати серед найманців під Бахмутом, які велися з грудня по січень.

Також ЗМІ розповідали про проблеми в російській ПВК, викликані нестачею людей і техніки.