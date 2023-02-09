Відбили будь-яке бажання: ПВК "Вагнер" призупинила набір зеків у свої лави, — Пригожин

На думку журналістів, ув'язнені не надто прагнуть вступити до лав ПВК "Вагнер" через великі втрати в боях під Бахмутом, які велися в грудні та січні.

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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що набір найманців в угруповання з-поміж ув'язнених припинено. Відповідаючи на запитання журналістів "кухар Путіна" зазначив, що перед тими, хто зараз перебувають у лавах "вагнерівців", всі зобов'язання виконуються.

За словами журналістів, від російських ув'язнених нібито надходять відомості, що в колоніях більше не проводиться набір у ПВК, а сам Пригожин більше не відвідує місця ув'язнення.

"Так, справді, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", — заявив Пригожин.

Видання "Страна" стверджує, що згідно з інформацією російських опозиційних ресурсів, скорочення кількості завербованих зеків у ПВК "Вагнер" пояснюється великими втратами серед найманців під Бахмутом, які велися з грудня по січень. Через своєрідну військову тактику, при якій підрозділи піхоти атакують безперервними хвилями, серед "вагнерівців" багато загиблих.

"Про це швидко стало відомо на зонах, що і призвело до різкого зниження кількості ув'язнених, які завербувалися в "Вагнер"", — зазначили журналісти.

Крім того, немає особливого бажання йти до пригожинської ПВК і вільнонайманим, оскільки гроші платять ті самі, що й у регулярній російській армії, але втрати серед особового складу значно нижчі.

Тим часом журналісти звертають увагу на публікації деяких російських пабліків, які пишуть на тему в'язниць, де йдеться, що вербування в ПВК на зонах не припинилося. Проте його проводить не особисто Пригожин, а оперативники, погрожуючи ув'язненим реанімувати їхні старі справи. В результаті такий підхід відбиває бажання ув'язнених добровільно вступати до лав ПВК "Вагнер", підсумували журналісти.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнер" опинилися на межі свого виживання через величезні втрати особового складу. За інформацією медіа-ресурсу ВЧК-ОГПУ, ветерани угрупування вже не можуть воювати на повну силу через поранення, тому ПВК гостро потребує великого поповнення "новачками".