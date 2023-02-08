Російським зекам погрожують і насильно змушують вступати у ПВК "Вагнер", — правозахисники

Охочих поїхати на війну стало набагато менше, оскільки до зеків почали доходити відомості про великі втрати серед особового складу.

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Тим, хто відбуває термін у російських в'язницях, почали погрожувати новими кримінальними справами, якщо вони відмовляться їхати воювати в Україну, а тим, хто дасть згоду, обіцяють закрити кримінальні справи. Про це повідомляє "Агентство", з посиланням на правозахисника та двох юристів.

Юристка Яна Гемель повідомила, що у Ростовській, Самарській областях, Краснодарському краї та Північному Кавказі силовики змушують ув'язнених вступати до лав ПВК "Вагнер" та їхати на війну в Україну.

"Приїжджають оперативники МВС або ФСБ, обіцяють підняти старі справи 10-20 річної давності, в яких термін давності вже давно минув, лякають, що порушуватимуть справи стосовно тих, хто відмовляється йти на війну", — розповіла вона.

Юристка розповідає, що на відміну від літа та осені 2022 року, зараз охочих їхати на війну дуже мало, оскільки ув'язнені почали отримувати повідомлення про великі втрати в Україні.

Правозахисниця з Пермського краю Оксана Асауленко заявила, що один із її підопічних, якому залишалося сидіти п'ять місяців, в останній телефонній розмові дав зрозуміти, що його змусили поїхати на війну до України у складі ПВК "Вагнер".

Ще один юрист на правах анонімності повідомив, що наразі вербування ув'язнених йде у в'язницях, які розташовані ближче до кордону з Україною.

Також у ПВК "Вагнер" вербують людей, які перебувають у СІЗО, та обіцяють закрити кримінальні справи.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Російський міністр оборони Сергій Шойгу посилює конфлікт із терористичним угрупуванням ПВК "Вагнер", він навмисно не згадує про їхню участь у боях і всі "успіхи" приписує регулярним військам.

Крім того, Фокус раніше інформував, що ПВК "Вагнер" відновила масштабне вербування серед ув'язнених, пропонуючи їм контракт для участі у бойових діях в Україні.