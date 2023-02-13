"Гуляв Дніпром і відключився": з'явилося нове відео страти кувалдою зека-вагнерівця з Криму

Одягнений у камуфляж чоловік розповів, як за 4 дні перебування під Бахмутом перебіг на бік ЗСУ. Цю ж людину помітили на відео Міноборони РФ і в сюжеті пропагандистів RT про обмін полоненими.

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Пов'язаний з ПВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone показав, ймовірно, нові кадри вбивства ув'язненого кувалдою. Відео з'явилося вночі, 13 лютого, на ньому одягнений у камуфляж чоловік із накинутою на плечі ковдрою дає інтерв'ю.

Автори відео стверджують, що зек — уродженець Криму Якущенко Дмитро Юрійович 1978 року народження. Термін у 19 років він міг отримати за розбій та вбивство у Криму.

"Через даний йому шанс на звільнення та спокутування гріхів потрапив до "групи Вагнера", де через 4 дні здійснив втечу на бік противника. У полоні дав інтерв'ю, де зізнався про початковий план на зраду", — сказано у підписі до відео.

За словами авторів, Якущенко висловив думку та надію на те, що Крим знову повернуться до складу України, а Росія йому не потрібна.

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Відео страти і двох епізодів. Спочатку зек розповідає, як пішов воювати і як опинився в Україні.

"Я планував, коли сюди прийду, [знайти] якусь лазівку і просто втекти. Зібрався, взяв автомат, пару гранат. Потихеньку туди пішов, там переповз, сюди переповз. Так дійшов до наступної позиції, яка опинилася вже з боку України", — розповідає чоловік.

Далі Якущенко закликає тікати тих, хто не хоче бути на фронті. Чоловік каже, що здався в полон у районі Бахмута.

[ + – ] Вагнеровець Якущенко закликає тікати тих, хто не хоче воювати в Україні

"Зрозуміло, що вони [російські окупанти] там зараз там Крим віджали. Його можна і повернути свого часу. Рік-два мине — він може повернутися. Я виріс в Україні. Я звільнився за Росії — я просто сказав: ну, б* **ь, вона не потрібна, ця Росія", — сказав він.

Після першої хвилини йдуть кадри "суду за зраду". Чоловік сидить на підлозі у приміщенні, яке схоже на підвал, а позаду нього стоїть чоловік у камуфляжі з кувалдою в руках.

"Народився в республіці Крим, вирушив на фронт у складі "ПВК Вагнер". Перебуваючи на передку, я зрозумів, що це не моя війна", — сказав затриманий.

Чоловік стверджував, що на одній із вулиць у Дніпрі отримав удар і знепритомнів, потім опинився у підвалі. Потім йдуть розмиті кадри — Якущенко б'ють кувалдою, після цього йдуть кілька ударів по тілу, що лежить.

Як страчений потрапив з Дніпра назад до ПВК "Вагнер", залишається нез'ясованим.

"Як раніше і його колега Євген Нужин, [Якущенко] захворів на одну й ту саму хворобу, від якої втрачаєш свідомість у містах України, то у Києві, тепер у Дніпрі, а потім прокидаєшся у підвалі на своєму останньому судовому засіданні", — зазначив у Наприкінці Telegram-канал Grey Zone.

Якущенка обміняли 1 грудня 2022 року

Якущенко повернули до Росії за підсумками обміну військовополоненими 1 грудня 2022 року.

"Якущенко можна побачити на відео Міноборони про обмін полоненими 1 грудня за формулою "50 на 50" та у репортажі RT за той же день", — повідомили журналісти.

[ + – ] Якущенко в репортажі RT розповідав про тортури українських військових

Крім цього, ЗМІ зауважує, що відео з ув'язненим починається з його розповіді про причини здачі в полон.

"Цю бесіду було опубліковано телеканалом Espreso TV 18 листопада. У ній він розповідає, що є уродженцем Криму, був засуджений на 19 років за вбивство і відбував покарання в Саратовській області. За словами Якущенка, вербувати їх до колонії прибула людина, схожа за описом на [засновника ПВК "Вагнер"] Євгена Пригожина. Не пройшовши навчальної підготовки, Якущенко з іншими ув'язненими опинився в боях під Бахмутом. На відео RT після повернення до Росії він розповідав, що близько 23-25 днів пробув у полоні", — зазначає видання.

Покарання кувалдою зека з ПВК "Вагнер" — відео може бути фейком

Найманці з російської ПВК "Вагнер" не вперше влаштовують показову кару кувалдою ув'язненого. У листопаді минулого року Telegram-канал Grey Zone показав відео, в якому людина, на ім'я Євген Нужин зізнається у здаванні в полон ЗСУ.

В інтерв'ю українському воєнкору Юрію Бутусову зек критикував владу РФ і говорив про бажання перейти воювати на бік України. За це він одержав кувалдою по голові.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 16 листопада заявив, що Нужин проходив офіційну процедуру обміну військовополоненими між Росією та Україною.

Український журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу на вбивство Якущенка кувалдою. На його думку, ув'язнений "знову розповідає ту саму байку", що і його попередник Нужин.

"Що після полону він гуляв і його вдарили по голові на вулиці українського міста. По-перше, полонених російських зеків ніхто не пускає гуляти українськими містами. По-друге, Якущенко перебуває на відео RT під час обміну полоненими", — зазначив Цаплієнко.

У справжності відео із Якущенком засумнівався і журналіст "Медіазони" Давид Френкель. Він припускає, що відео може бути фейковим.

"Все заблюрено, тіло після удару кувалдою не реагує взагалі, ніби нічого не сталося. Потім через частки секунди після звуку удару рівно завалюється назад, ніби це катана, а не кувалда. Так фізичні об'єкти не роблять. Просто з точки зору механічної поведінки об'єктів виглядає як нісенітниця", — охарактеризував він кадри.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни у звіті від 9 лютого заявив про продовження вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнер". Їх активно використовують у наступі під Бахмутом.

Пригожин цього ж дня оголосив про припинення набору ув'язнених у угруповання. ЗМІ пояснювали таке рішення великими втратами російських найманців.