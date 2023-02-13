"Гулял по Днепру и отключился": появилось новое видео казни кувалдой зэка-вагнеровца из Крыма

Одетый в камуфляж мужчина рассказал, как через 4 дня пребывания под Бахмутом перебежал на сторону ВСУ. Этого же человека заметили на видео Минобороны РФ и в сюжете пропагандистов RT про обмен пленными.

Related video

Связанный с "ЧВК Вагнер" Telegram-канал Grey Zone показал, предположительно, новые кадры убийства заключенного кувалдой. Видео появилось ночью 13 февраля, на нем одетый в камуфляж мужчина с накинутым на плечи одеялом дает интервью.

Авторы видео утверждают, что зэк — уроженец Крыма Якущенко Дмитрий Юрьевич 1978 года рождения. Срок в 19 лет он мог получить за разбой и убийство в Крыму.

"Через данный ему шанс на освобождение и искупление грехов, попал в "группу Вагнера", где через 4 дня осуществил побег на сторону противника. В плену дал интервью, где признался об изначальном плане на предательство", — сказано в подписи к видео.

По словам авторов, Якущенко выразил мнение и надежду на то, что Крым снова вернутся в состав Украины, а Россия ему не нужна.

[ + – ] Видео - строго 18+. Жестокие кадры, не рекомендуется смотреть детям и беременным

Видео казни состоит из двух эпизодов. Сначала зэк рассказывает, как пошел воевать и как оказался в Украине.

"Я планировал, когда сюда приду, [найти] какую-нибудь лазейку и просто сбежать. Собрался, взял автомат, пару гранат. Потихоньку туда пошел, там переполз, сюда переполз. Так дошел до следующей позиции, которая оказалась уже со стороны Украины", — рассказывает мужчина.

Далее Якущенко призывает бежать тех, кто не хочет быть на фронте. Мужчина говорит, что сдался в плен в районе Бахмута.

[ + – ] Вагнеровец Якущенко призывает бежать тех, кто не хочет воевать в Украине

"Понятно, что они [российские оккупанты] там сейчас там Крым отжали. Его можно и вернуть в свое время. Год-два пройдет — он может вернуться. Я вырос в Украине. Я освободился при России — я просто сказал: ну, б***ь, она не нужна, эта Россия", — сказал он.

После первой минуты идут кадры "суда за предательство". Мужчина сидит на полу в помещении, которое похоже на подвал, а сзади него стоит человек в камуфляже с кувалдой в руках.

"Родился в республике Крым, отправился на фронт в составе "ЧВК Вагнер". Находясь на передке, я понял, что это не моя война", — сказал задержанный.

Мужчина утверждал, что на одной из улиц в Днепре получил удар и потерял сознание, затем очутился в подвале. Затем идут размытые кадры — Якущенко бьют кувалдой, после этого следуют несколько ударов по лежащему телу.

Каким образом казненный попал из Днепра обратно в ЧВК "Вагнер", остается невыясненным.

"Как ранее и его коллега Евгений Нужин, [Якущенко] заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании", — отметил в конце Telegram-канал Grey Zone.

Якущенко обменяли 1 декабря 2022 года

Издание "Агентство" отметило, что Якущенко вернули в Россию по итогам обмена военнопленными 1 декабря 2022 года.

"Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленными 1 декабря по формуле "50 на 50" и в репортаже RT за тот же день", — сообщили журналисты.

[ + – ] Якущенко в репортаже RT рассказывал о пытках украинских военных

Кроме этого, СМИ замечает, что видео с заключенным начинается с его рассказа о причинах сдачи в плен.

"Эта беседа была опубликована телеканалом Espreso TV 18 ноября. В ней он рассказывает, что является уроженцем Крыма, был осужден на 19 лет за убийство и отбывал наказание в Саратовской области. По словам Якущенко, вербовать их в колонию прибыл человек, похожий по описанию на [основателя ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина. Не пройдя учебной подготовки, Якущенко с другими заключенными оказался в боях под Бахмутом. На видео RT по возвращении в Россию он рассказывал, что около 23-25 дней пробыл в плену", — указывает издание.

Казнь кувалдой зэка из ЧВК "Вагнер" — видео может быть фейком

Наемники из российской ЧВК "Вагнер" не первый раз устраивают показательную казнь кувалдой заключенного. В ноябре прошлого года Telegram-канал Grey Zone показал видео, в котором человек по имени Евгений Нужин признается в сдаче в плен ВСУ.

В интервью украинскому военкору Юрию Бутусову зэк критиковал власти РФ и говорил о желании перейти воевать на сторону Украины. За это он получил кувалдой по голове.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 16 ноября заявил, что Нужин проходил официальную процедуру обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на убийство Якущенко кувалдой. По его мнению, заключенный "снова рассказывает ту самую басню", что и его предшественник Нужин.

"Что после плена он гулял и его ударили по голове на улице украинского города. Во-первых, пленных российских зеков никто не пускает гулять по украинским городам. Во вторых, Якущенко находится на видео RT во время обмена пленными", — отметил Цаплиенко.

В подлинности видео с Якущенко усомнился и журналист "Медиазоны" Давид Френкель. Он предполагает, что видео может быть фейковым.

"Все заблюрено, тело после удара кувалдой не реагирует вообще, как будто ничего не произошло. Затем через доли секунды после звука удара ровно заваливается назад, как будто это катана, а не кувалда. Так физические объекты не делают. Просто с точки зрения механического поведения объектов выглядит как чушь", — охарактеризовал он кадры.

Напомним, что американский Институт изучения войны в отчете от 9 февраля заявил о продолжении вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер". Их активно используют в наступлении под Бахмутом.

Пригожин в этот же день объявил о приостановке набора заключенных в группировку. СМИ объясняли такое решение большими потерями российских наемников.