Виявився він живим: Пригожин опублікував нове відео зі "страченим" зеком і похвалив його

У ролику Дмитро Якущенко розповідає, що його вагнерівці "пробачили" йому після його повернення з українського полону. За його словами, він приніс "багато цінної інформації".

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Пресслужба засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в понеділок, 13 лютого, опублікувала відео з колишнім зеком Дмитром Якущенком, завербованим військовою організацією. До цього в ЗМІ з'явилися ролики, де росіянина нібито страчують кувалдою за те, що він втік до українських військових.

На відео Якущенко повідомляє, що в українському полоні багато чого наговорив на камеру, бо для нього нібито "це був єдиний спосіб вижити".

Водночас завербований зек уточнює, що "вагнерівці" йому вибачили, оскільки з полону він "приніс багато цінної інформації". Ці дані, як стверджує росіянин, урятували життя багатьом найманцям.

"Дмитро Якущенко — молодець", — ідеться в описі до відео.

"Покарання" Дмитра Якущенка: що сталося?

У ніч із 12 на 13 лютого Telegram-канал Grey Zone, пов'язаний із ПВК "Вагнер", опублікував кадри вбивства ув'язненого Дмитра Якущенка кувалдою. На відео одягнений у камуфляж чоловік із накинутою на плечі ковдрою дає інтерв'ю.

Якущенко — уродженець Криму 1978 року народження, який одержав термін 19 років за розбій і вбивство. Торік був завербований "вагнерівцями", потрапив на фронт, де через 4 дні, ймовірно, втік до українських військових. У полоні він дав інтерв'ю, де зізнався, що свою "зраду" планував спочатку.

Зека-вагнерівця повернули в Росію внаслідок обміну військовополоненими 1 грудня 2022 року.

Журналіст "Медиазоны" Давид Френкель написав, що відео зі стратою, що з'явилося, може бути фейковим.

Аналогічну думку висловив і український журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, у листопаді ПВК "Вагнер" поширила відео із "стратою" Євгенія Нужина, який здався в полон українській стороні, а пізніше повернувся в Росію в межах обміну полоненими.