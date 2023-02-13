Оказался он живой: Пригожин опубликовал новое видео с "казненным" зэком и похвалил его

В ролике Дмитрий Якущенко рассказывает, что был "прощен" вагнеровцами после своего возвращения из украинского плена. По его словам, он принес "много ценной информации".

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Пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в понедельник, 13 февраля, опубликовала видео с бывшим зэком Дмитрием Якущенко, завербованным военной организацией. До этого в СМИ появились ролики, где россиянина якобы казнят кувалдой за то, что он сбежал к украинским военным.

На видео Якущенко сообщает, что в украинском плену наговорил много всего на камеру, потому что для него якобы "это был единственный способ выжить".

При этом завербованный зэк уточняет, что "вагнеровцы" его простили, так как из плена он "принес много ценной информации". Эти данные, как утверждает россиянин, спасли жизнь многим наемникам.

"Дмитрий Якущенко — молодец", — говорится в описании к видео.

"Казнь" Дмитрия Якущенко: что произошло?

В ночь с 12 на 13 февраля Telegram-канал Grey Zone, связанный с ЧВК "Вагнер", опубликовал кадры убийства заключенного Дмитрия Якущенко кувалдой. На видео одетый в камуфляж мужчина с накинутым на плечи одеялом дает интервью.

Якущенко — уроженец Крыма 1978 года рождения, получивший срок в 19 лет за разбой и убийство. В прошлом году был завербован "вагнеровцами", попал на фронт, где через 4 дня предположительно сбежал к украинским военным. В плену он дал интервью, в котором признался, что свое "предательство" планировал изначально.

Зэка-вагнеровца вернули в Россию в результате обмена военнопленными 1 декабря 2022 года.

Журналист "Медиазоны" Давид Френкель написал, что появившееся видео с казнью может быть фейковым.

Аналогичное мнение выразил и украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, в ноябре ЧВК "Вагнер" распространила видео с "казнью" Евгения Нужина, который сдался в плен украинской стороне, а позже вернулся в Россию в рамках обмена пленными.