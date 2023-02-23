"Я не міг ходити": британський військовий розповів про тортури в російському полоні, — Sky News

Британець, незважаючи на знущання з боку окупантів, відмовляється від ідеї мирних переговорів. Шон Піннер вважає, що жодна країна світу не погодилася б віддати свої землі, тож Україні цього робити теж не можна.

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Британець Шон Піннер, якому вдалося пережити російський полон, розповів про умови утримання та тортури з боку воєнних злочинців. Про це повідомляє портал Sky News.

Чоловік є колишнім військовим Королівського англійського полку. Із початком російської агресії в Україні він вирішив боротися зі злом до останнього. Через деякий час він потрапив у полон до окупантів, де його засудили до страти, але йому вдалося вижити.

У полоні, як він сам зізнається, його катували настільки, що відмовляли ноги. Деколи полоненого навіть били струмом.

"Ти відчуваєш, як твої м'язи вистрибують з тебе, з твого тіла. Коли я зняв термобілизну, у мене просто пішла кров із ноги від удару струмом, і мої ноги роздулися, тому я не міг ходити", — розповідає Шон Піннер.

В інтерв'ю громадянин Великої Британії закликав керівництво своєї країни надати Україні якнайбільше винищувачів, про які вже неодноразово просив президент Володимир Зеленський. Бійці на полі бою потребують постійної підтримки, й авіація є однією з ключових речей під час війни.

А ось переговори проводити зарано, бо на цьому агресія Володимира Путіна не зупиниться.

"Одна з речей, яку я говорю людям, полягає в тому, яку частину США, Норвегії чи Великої Британії ви були б готові втратити, щоб поговорити про мир? Я сумніваюся, що США відмовиться на дюйм (від своєї землі — ред.), особливо Британія цього не зробить. Якщо ми поступимося дюймом зараз, вони повернуться через три роки, п'ять років, натиснуть ще трохи — як вони зробили з Кримом", — підсумував військовий.

14 лютого The New York Times писав, що полонений з ПВК "Вагнер" розповів, як ЗСУ ліквідували його загін. "Вагнер" використовує зеків як гарматне м'ясо для штурмів українських позицій. У його загоні з 10 людей живими залишилися лише двоє.

19 січня росЗМІ показали, як утримують військових РФ в українській колонії. Журналісти надали фоторепортаж української колонії, де утримуються полонені російської армії та бойовиків "ЛДНР". На знімках показано роботу, відпочинок і побут ув'язнених.