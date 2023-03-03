Не меньше 10 тысяч в месяц. В Минюсте уточнили, сколько Украина тратит на пленных россиян

Содержание заключенных в СИЗО обходится в примерно такую же сумму, как отметили в ведомстве. Прошлые подсчеты оказались некорректными: не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя.

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Украина ежемесячно тратит не менее 10 тысяч гривен на одного российского пленного. Об этом в интервью порталу "Укринформ" рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

В 2022 году один российский военнопленный обходился Украине не менее, чем в 10 тысяч гривен каждый месяц. Это с учетом снабжения лагерей, налогов, зарплат и прочими расходами.

Ранее в Минюсте говорили всего о трех тысячах гривен — с учетом питания и коммунальных услуг, но оказалось что сумма далека от реальности.

"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумме не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.", — пояснила замминистра юстиции.

Елена Высоцкая также отметила, что содержание заключенных в СИЗО, по подсчетам 2021 года, обходилось в 130 тысяч гривен в год, или же 11 тысяч гривен в месяц. Это мало чем отличается от содержания российских военнопленных. В 2022 году такие подсчеты не проводились.

Количество военнопленных с обеих сторон доподлинно неизвестно, однако это число превышает несколько тысяч. Регулярно между воюющими сторонами происходит обмен пленными. Один из них прошел 16 февраля. За сотню пленных бойцов Украина отдала РФ одного коллаборанта УПЦ МП. Священник помогал РФ проводить псевдовыборы и "сливал" разнообразную информацию кураторам из российских спецслужб, рассказали в разведке.

Напомним, 27 февраля глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что 40% от всех украинцев в плену РФ являются гражданскими.