Щонайменше 10 тисяч на місяць. У Мін'юсті уточнили, скільки Україна витрачає на полонених росіян

Утримання ув'язнених у СІЗО коштує приблизно таку ж суму, як зазначили у відомстві. Попередні підрахунки виявилися некоректними: не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою.

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Україна щомісяця витрачає щонайменше 10 тисяч гривень на одного російського полоненого. Про це в інтерв'ю порталу "Укрінформ" розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

2022 року один російський воєннополонений обходився Україні не менше, ніж 10 тисяч гривень щомісяця. Це з урахуванням постачання таборів, податків, зарплат та інших витрат.

Раніше в Мін'юсті говорили лише про три тисячі гривень — з урахуванням харчування та комунальних послуг, але виявилося, що сума далека від реальності.

"Це був дуже грубий підрахунок та некоректний, оскільки в сумі не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", — пояснила заступниця міністра юстиції.

Олена Висоцька також зазначила, що утримання ув'язнених у СІЗО, за підрахунками 2021 року, коштувало 130 тисяч гривень на рік, або ж 11 тисяч гривень на місяць. Це мало чим відрізняється від змісту російських воєнновополонених. 2022 року такі підрахунки не проводилися.

Кількість воєннополонених по обидва боки достеменно невідома, проте це число перевищує кілька тисяч. Регулярно між сторонами, що воюють, відбувається обмін полоненими. Один із них пройшов 16 лютого. За сотню полонених бійців Україна віддала РФ одного колаборанта УПЦ МП. Священик допомагав РФ проводити псевдовибори та "зливав" різноманітну інформацію кураторам з російських спецслужб, розповіли у розвідці.

Нагадаємо, 27 лютого глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що 40% від усіх українців у полоні РФ є цивільними.