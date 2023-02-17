За сотню полонених бійців Україна 16 лютого віддала РФ одного колаборанта з УПЦ МП, — ГУР

Священник допомагав РФ проводити псевдовибори та "зливав" різноманітну інформацію кураторам з російських спецслужб, розповіли в розвідці. За інформацією ЗМІ, мова йде про настоятеля УПЦ МП у селищі Ярова на Донеччині Миколу Зірку.

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Під час останнього обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся вчора, 16 лютого, за сотню бійців Сил оборони Україна віддала одного колаборанта. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, "зливав" різноманітну інформацію, допомагав проводити псевдовибори", — розповів він.

Юсов додав, що подібна робота буде продовжуватися і колаборантів будуть обмінювати, аби тільки українські захисники повернулися додому.

Як повідомила "Українська правда", мова йде про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП у селищі Ярова на Донеччині Миколу Зірку.

Вчора, 16 лютого, СБУ на своєму сайті оприлюднила інформацію, що до 7 років засуджено священнослужителя УПЦ Московського патріархату, який добровільно співпрацював з російськими окупантами.

"Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації. Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ", — йдеться в повідомленні СБУ.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 ККУ ("колабораційна діяльність"). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 16 лютого з полону звільнили 100 українських військовослужбовців та одного цивільного. Серед звільнених — 94 оборонці Маріуполя, з них 63 — захисники "Азовсталі".

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