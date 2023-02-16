333 дні у полоні: в Україну повернулися 100 бійців, 63 із них — захисники "Азовсталі" (відео)
Серед звільнених — бійці Національної гвардії, прикордонники та військовий ЗСУ, а також один цивільний. Більшість із них боролася з окупантами у Маріуполі.
Україна продовжує повертати з російського полону наших захисників. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 16 лютого з полону звільнили 100 українських військовослужбовців та людей із цивільних.
"Продовжуємо повертати українців із полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців — Нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", — написав Єрмак у Telegram.
За його словами, серед звільнених 94 українських бійці тримали оборону в Маріуполі, з них 63 особи — захисники "Азовсталі". Єрмак пише, що багато зі звільнених героїв отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Їх так довго чекали рідні. Багато хто з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими", — повідомив глава Офісу президента.
Пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уточнила, що серед тих, хто повернувся з полону:
- 46 бійців Військово-морського флоту;
- 29 прикордонників;
- 12 бійців Нацгвардії;
- 8 належать до Збройних Сил України;
- 5 із рядів Територіальної оборони.
Окрім військових, із російського полону звільнили першого заступника мера міста Енергодара Івана Самойдюка. За інформацією ГУР, заступник мера відмовився співпрацювати з окупантами та був викрадений 19 березня минулого року на блокпосту біля населеного пункту Благовіщенка. Тепер після 333 днів неволі він нарешті повернувся до рідних та близьких.
"Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу зі звільнення з полону наших захисників та захисниць", — повідомили в ГУР.Важливо
Раніше Фокус писав про те, як в Україні шукають зниклих захисників їхні рідні та близькі. У матеріалі наведені історії тих, хто поділився своїм болем, розшукуючи всіма можливими способами рідних людей.
Також ми писали про роль російського олігарха Романа Абрамовича у переговорному процесі між Києвом та Москвою. У публікації було зазначено, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ сторони фактично ведуть діалог лише щодо обміну військовополоненими, в якому Абрамович бере активну участь.