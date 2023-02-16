333 дні у полоні: в Україну повернулися 100 бійців, 63 із них — захисники "Азовсталі" (відео)

Серед звільнених — бійці Національної гвардії, прикордонники та військовий ЗСУ, а також один цивільний. Більшість із них боролася з окупантами у Маріуполі.

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Україна продовжує повертати з російського полону наших захисників. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 16 лютого з полону звільнили 100 українських військовослужбовців та людей із цивільних.

"Продовжуємо повертати українців із полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців — Нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", — написав Єрмак у Telegram.

За його словами, серед звільнених 94 українських бійці тримали оборону в Маріуполі, з них 63 особи — захисники "Азовсталі". Єрмак пише, що багато зі звільнених героїв отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Їх так довго чекали рідні. Багато хто з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими", — повідомив глава Офісу президента.

Пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уточнила, що серед тих, хто повернувся з полону:

46 бійців Військово-морського флоту;

29 прикордонників;

12 бійців Нацгвардії;

8 належать до Збройних Сил України;

5 із рядів Територіальної оборони.

Окрім військових, із російського полону звільнили першого заступника мера міста Енергодара Івана Самойдюка. За інформацією ГУР, заступник мера відмовився співпрацювати з окупантами та був викрадений 19 березня минулого року на блокпосту біля населеного пункту Благовіщенка. Тепер після 333 днів неволі він нарешті повернувся до рідних та близьких.

"Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу зі звільнення з полону наших захисників та захисниць", — повідомили в ГУР.

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