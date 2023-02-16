333 дня в плену: в Украину вернулись 100 бойцов, 63 из них — защитники "Азовстали" (видео)

В числе освобожденных — бойцы Национальной гвардии, пограничники и военный ВСУ, а также один гражданский. Большинство из них сражались с оккупантами в Мариуполе.

Related video

Украина продолжает возвращать и российского плена наших защитников. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 16 февраля из плена освободили 100 украинских военнослужащих и человек из гражданских.

"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов — Нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ", — написал Ермак в Telegram.

По его словам среди освобожденных 94 украинских бойца держали оборону в Мариуполе, из них 63 человека — защитники "Азовстали". Ермак пишет, что много из освобожденных героев получили ранения разной степени тяжести.

"Их так долго ждали родные. Многие из героев получили ранения различной тяжести. Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными", — сообщил глава Офиса президента.

Пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны уточнила, что среди вернувшихся из плена:

46 бойцов Военно-морского флота;

29 пограничников;

12 бойцов Нацгвардии;

8 принадлежат к Вооруженным Силам Украины;

5 из рядов Территориальной обороны.

Помимо военных из российского плена освободили первого заместителя мэра города Энергодара Ивана Самойдюка. По информации ГУР, заместитель градоначальника отказался сотрудничать с оккупантами и был похищен 19 марта прошлого года на блокпосту возле населенного пункта Благовещенка. Теперь после 333 дней неволи он наконец вернулся к родным и близким.

"На этот раз все освобожденные в результате обмена — рядовой и сержантский состав. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работу по освобождению из плена наших защитников и защитниц", — сообщили в ГУР.

Важно

Чтение русской классики, гимн России и пытки. Как содержат украинцев в тюрьмах РФ

Ранее Фокус писал о том, как в Украине ищут пропавших защитников их родные и близкие. В материале были приведены истории тех, кто поделился своей болью, разыскивая всеми возможными способами родных людей.

Также мы писали о роли российского олигарха Романа Абрамовича в переговорном процессе между Киевом и Москвой. В публикации было отмечено, что накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ стороны фактически ведут диалог только по вопросу обмена военнопленными, в котором Абрамович принимает активное участие.