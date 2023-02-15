Переговоры накануне годовщины вторжения: СМИ выяснили, о чем Абрамович говорит с Киевом

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что российско-украинские переговоры фактически заморожены, Кремль сохранил неофициальные контакты с украинскими властями. В настоящее время Абрамович уделяет много времени вопросам обмена военнопленными.

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Российско-украинские переговоры с конца марта прошлого года и по сегодняшний день официально заморожены. Однако Кремль сохранил неофициальные контакты с украинскими властями и в качестве своеобразного посредника между конфликтующими сторонами выступают российский олигарх Роман Абрамович и его команда. Какую роль играет бизнесмен, и о чем в 2023 году стороны могут вести непубличный диалог стало известно журналистам издания Meduza.

Команда Абрамовича

В материале говорится что Абрамович взял роль посредника в переговорном процессе Москвы и Киева по личному "благословению" президента РФ Владимира Путина, хотя в Кремле говорили, что он не входит в число официальных российских переговорщиков, а всего лишь налаживает двусторонние контакты.

Вместе с Абрамовичем в разное время в течение прошлого года в неофициальном диалоге с украинской стороной принимали участие такие персоны, как давний бизнес-партнер олигарха Давид Давидович, бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин и друг Абрамовича кинопродюсер Александр Роднянский.

"С недавнего времени к переговорному процессу подключился еще один человек из круга Абрамовича — бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков", — пишут журналисты.

По данным источников издания, Абрамович сделал Капкова в некотором роде "своим прокси", поскольку в отличие от других членов его команды у него не закрыт въезд в Украину. Кроме того Капков может свободно перемещаться по миру, так как не находится под санкциями.

[ + – ] Сергей Капков, источник: РБК

Обозреватели отмечают, что роль Капкова, на самом деле, очень простая — это координация с российской стороной. То есть, если необходимо, например, связаться с главой Минобороны Сергеем Шойгу, звонит Абрамович, а если связи уже налажены и нужно перезвонить какому-то генералу, то это делает Капков, поскольку напрямую военные противоборствующих сторон практически не общаются.

Таким образом Абрамович напрямую общается с высшим руководством Кремля, в то время как его помощники выполняют технические работы — готовят аналитику и документы, которые необходимы для переговорного процесса.

[ + – ] Роман Абрамович в Турции, источник: Anadolu Agency

Предмет переговоров

Собеседники издания отмечают, что по сути весь переговорный процесс между Москвой и Киевом сведен к обсуждению зерновой сделки и обмену военнопленными. На сегодняшний день Абрамович сохраняет неформальные контакты с обеими сторонами, и все свое время отдает вопросам обмена. При этом источники утверждают, что бизнесмен это делает не из-за санкций, а потому, что "сочувствует человеческому горю и несчастьям".

Как сообщают журналисты, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически это подтверждает, что других тем для диалога нет. Так как Россия не отказалась от своих амбиций в отношении Украины, ни о каких серьезных переговорах не может быть и речи, отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что все условия Кремля сводятся к тому, что Украина должна отказаться от своего суверенитета и признать право РФ на оккупацию территорий. Это абсолютно неприемлемо, подчеркнул Подоляк, поскольку выполнения условий Москвы будет означать "медленную смерть украинского государства" — а это делает переговоры невозможными.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal писали о том, что Роман Абрамович спустя почти год после начала полномасштабной войны в Украине остается посредником между Москвой и Киевом. При этом украинские власти и западные политики уже не ожидают, что российский бизнесмен может сыграть ключевую роль в посредничестве в диалоге во время войны.