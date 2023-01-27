Абрамович остается посредником между РФ и Украиной, но теперь выполняет другую роль, — WSJ

По информации журналистов, обязанности российского олигарха сузились до сделок по обмену пленными и вывозу зерна. Украинские и западные власти уже не ожидают, что он сможет содействовать завершению войны дипломатическим путем.

Related video

Российский олигарх Роман Абрамович спустя почти год после начала полномасштабной войны в Украине остается посредником между Кремлем и украинскими властями. Однако после неудачных мирных переговоров, которые он помогал организовывать, его роль сузилась до сделок по обмену пленными и вывозу зерна. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Западные чиновники надеялись, что Абрамович сможет подготовить почву для содержательных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, с которым у него тесные связи. Однако украинские, американские и европейские власти уже не ожидают, что российский олигарх может сыграть ключевую роль в посредничестве в диалоге во время войны.

Официальные лица США относятся к Роману Абрамовичу все более двойственно. Однако не спешат вводить против него санкции вслед за Британией и ЕС по просьбе Украины.

Украинское правительство недавно добавило его в свой собственный санкционный список, однако действие санкций приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены все военнопленные.

"В дискуссиях между Россией и Украиной он может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы. Но это не роль посредника, которую он выполнял в первых раундах переговорного процесса", — сказал советник главы ОП Михаил Подоляк журналистам.

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский заявил, что он не заинтересован в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле на слова украинского президента заявили, что Зеленский якобы готовился к войне, поэтому встреча с Путиным и так невозможна.

Тем временем представитель Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США готовы ослабить антироссийские санкции, если Кремль выведет российские войска из Украины, чтобы продемонстрировать желание к переговорам.