Абрамович залишається посередником між РФ та Україною, але тепер виконує іншу роль, — WSJ

За інформацією журналістів, обов'язки російського олігарха звузилися до угод щодо обміну полоненими та вивезення зерна. Українська та західна влада вже не очікує, що він зможе сприяти завершенню війни дипломатичним шляхом.

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Російський олігарх Роман Абрамович майже через рік після початку повномасштабної війни в Україні залишається посередником між Кремлем і українською владою. Однак після невдалих мирних переговорів, які він допомагав організовувати, його роль звузилася до угод щодо обміну полоненими та вивезення зерна. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Західні чиновники сподівалися, що Абрамович зможе підготувати ґрунт для змістовних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким у нього тісні зв'язки. Проте українська, американська та європейська влада вже не очікує, що російський олігарх може відіграти ключову роль у посередництві в діалозі під час війни.

Офіційні особи США ставляться до Романа Абрамовича дедалі більше подвійно. Однак не поспішають вводити проти нього санкції слідом за Британією та ЄС на прохання України.

Український уряд нещодавно додав його до свого власного санкційного списку, проте дія санкцій призупинена доти, доки не будуть повернуті всі військовополонені.

"У дискусіях між Росією та Україною він може відігравати роль, якщо є необхідність втручатися у якісь питання. Але це не роль посередника, яку він виконував у перших раундах переговорного процесу", — сказав радник голови ОП Михайло Подоляк журналістам.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський заявив, що він не зацікавлений у переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним. У Кремлі на слова українського президента заявили, що Зеленський нібито готувався до війни, тож зустріч із Путіним і так неможлива.

Тим часом, представник Держдепу Вікторія Нуланд повідомила, що США готові послабити антиросійські санкції, якщо Кремль виведе російські війська з України, щоб продемонструвати бажання до переговорів.