США готові пом'якшити санкції проти РФ, якщо Кремль виведе війська з України, — Нуланд

Москва має вивести свої війська з України, щоб продемонструвати бажання початку серйозних переговорів і можливого пом'якшення санкцій щодо Росії.

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У Державному департаменті США можуть розглянути питання пом'якшення санкцій на Російській Федерації за її агресію проти України, якщо Москва погодиться вивести свої війська та розпочати серйозні переговори. Про це заявила офіційна представниця Держдепу Вікторія Нуланд під час слухань у Комітеті з міжнародних справ Сенату.

Вона зазначила, що якщо в Кремлі справді зацікавлені в пом'якшенні санкцій і початку серйозних переговорів, то Росія має вивести свої війська з України.

"У контексті російського рішення Вашингтон готовий послабити санкції проти Москви заради серйозних переговорів щодо України та виведення звідти російських військ і повернення території, я б, зрозуміло, виступала на підтримку і, вважаю, держсекретар Ентоні Блінкен теж виступав би на підтримку", — сказала вона щодо можливості скасування деяких санкцій проти Росії.

Крім того, Нуланд заявила, що США не встигнуть відправити в Україну танки Abrams на весняний наступ.

"Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, потрібно деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до весняного наступу", — наголосила Нуланд.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 26 січня Вашингтон розширив санкції проти юридичних і фізичних осіб із Росії, у тому числі в санкційному переліку Мінфіну США з'явилися судноремонтні підприємства, структури й особи, пов'язані з російським "угрупованням Вагнер" і його головою Євгеном Пригожиним.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 25 січня Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили продовження всіх введених щодо РФ економічних санкцій. Так накладені на державу-агресора обмеження діятимуть щонайменше ще шість місяців.