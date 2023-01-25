ЄС продовжив усі економічні санкції проти РФ, — журналіст

Обмеження, запроваджені Євросоюзом щодо Росії, діятимуть ще щонайменше пів року. Відповідне рішення ухвалили посли ЄС.

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Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили продовження всіх запроваджених щодо РФ економічних санкцій. Так, накладені на державу-агресора обмеження діятимуть щонайменше ще шість місяців. Про це у своєму Twitter у середу, 25 січня, написав кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Юзвяк.

"Посли ЄС офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС щодо Росії ще на шість місяців", — написав журналіст.

Раніше ЗМІ з посиланням на високопосадовців ЄС повідомили, що до роковин повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого — блок готує 10-й пакет санкцій щодо держави-агресора. Зокрема обмеження можуть торкнутися пропагандистських ЗМІ РФ, а також російських банків. Крім цього, Польща і Литва, за даними журналістів, мають намір запропонувати ввести санкції щодо атомної галузі РФ. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вже заявив, що Будапешт не підтримає цієї ініціативи.

У попередній, дев'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, запроваджений у грудні минулого року, увійшов блок нових економічних обмежень, а також персональні санкції щодо майже 200 фізосіб та організацій. Зокрема, тоді набула чинності заборона на постачання до Росії двигунів та запчастин для безпілотників.

Також Фокус писав про те, скільки втрачає РФ внаслідок обмежень проти російської нафти, запроваджених Євросоюзом.