ЕС продлил все экономические санкции против РФ, — журналист

Ограничения, введенные Евросоюзом в отношении России, будут действовать еще как минимум полгода. Соответствующее решение приняли послы ЕС.

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Министры иностранных дел Европейского Союза согласовали продление всех введенных в отношении РФ экономических санкций. Таким образом наложенные на государство-агрессора ограничения будут действовать по меньшей мере еще шесть месяцев. Об этом в своем Twitter в среду, 25 января, написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС официально дали зеленый свет на продление всех экономических санкций ЕС в отношении России еще на шесть месяцев", — написал журналист.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС сообщили, что к годовщине полномасштабного вторжения России — 24 февраля — блок готовит 10-й пакет санкций в отношении государства-агрессора. В частности, ограничения могут коснуться пропагандистских СМИ РФ, а также российских банков. Помимо этого Польша и Литва, по данным журналистов, намерены предложить ввести санкции в отношении атомной отрасли РФ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что Будапешт не поддержит эту инициативу.

В предыдущий, девятый, пакет санкций ЕС против РФ, введенный в декабре прошлого года, вошел блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В частности, тогда вступил в силу запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников.

Также Фокус писал о том, сколько теряет РФ в результате ограничений против российской нефти, введенных Евросоюзом.