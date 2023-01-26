США готовы смягчить санкции против РФ, если Кремль выведет войска из Украины, — Нуланд

Москва должна вывести свои войска из Украины, чтобы продемонстрировать желание к началу серьезных переговоров и возможному смягчению санкций в отношении России.

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В Государственном департаменте США могут рассмотреть вопрос смягчения санкций с Российской Федерации за ее агрессию против Украины, если Москва согласиться вывести свои войска и начать серьезные переговоры. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената.

Она отметила, что если в Кремле действительно заинтересованы в смягчении санкций и начала серьезных переговоров, то Россия должна вывести свои войска из Украины.

"В контексте российского решения, Вашингтон готов ослабить санкции против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда российских войск и возврата территории, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Энтони Блинкен тоже выступал бы в поддержку", — сказала она по поводу возможности отмены некоторых санкций против России.

Кроме того, Нуланд заявила, что США не успеют отправить в Украину танки Abrams к весеннему наступлению.

"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится к весеннему наступлению", — подчеркнула Нуланд.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 26 января Вашингтон расширил санкции против юридических и физических лиц из России, в том числе санкционном перечне Минфина США появились судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с российской "группировкой Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 25 января Министры иностранных дел Европейского Союза согласовали продление всех введенных в отношении РФ экономических санкций. Таким образом наложенные на государство-агрессора ограничения будут действовать по меньшей мере еще шесть месяцев.