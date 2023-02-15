Переговори напередодні річниці вторгнення: ЗМІ з'ясували, про що Абрамович говорить із Києвом

Журналісти зазначають, що попри те, що російсько-українські переговори фактично заморожені, Кремль зберіг неофіційні контакти з українською владою. Нині Абрамович багато часу приділяє питанням обміну військовополоненими.

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Російсько-українські переговори з кінця березня минулого року і до сьогодні офіційно заморожені. Проте Кремль зберіг неофіційні контакти з українською владою і як своєрідний посередник між конфліктними сторонами виступають російський олігарх Роман Абрамович та його команда. Яку роль грає бізнесмен і про що у 2023 році сторони можуть вести непублічний діалог, стало відомо журналістам видання Meduza.

Команда Абрамовича

У матеріалі йдеться, що Абрамович взяв роль посередника в переговорному процесі Москви і Києва з особистого "благословення" президента РФ Володимира Путіна, хоча в Кремлі говорили, що він не входить до числа офіційних російських переговорників, а лише налагоджує двосторонні контакти.

Разом із Абрамовичем у різний час протягом минулого року у неофіційному діалозі з українською стороною брали участь такі персони, як давній бізнес-партнер олігарха Давид Давидович, колишній глава адміністрації президента РФ Олександр Волошин та друг Абрамовича кінопродюсер Олександр Роднянський.

"З недавнього часу до переговорного процесу підключилася ще одна людина з кола Абрамовича — колишній голова московського департаменту культури Сергій Капков", — пишуть журналісти.

За даними джерел видання, Абрамович зробив Капкова до певної міри "своїм проксі", оскільки, на відміну від інших членів його команди, у нього не закрито в'їзд в Україну. Крім того, Капков може вільно переміщатися у світі, тому що не знаходиться під санкціями.

[ + – ] Сергій Капков, джерело: РБК

Оглядачі зазначають, що роль Капкова насправді дуже проста — це координація з російською стороною. Тобто, якщо необхідно, наприклад, зв'язатися з головою Міноборони Сергієм Шойгу, дзвонить Абрамович, а якщо зв'язки вже налагоджені і треба передзвонити якомусь генералові, то це робить Капков, оскільки військові протиборчих сторін прямо не спілкуються.

Так, Абрамович безпосередньо спілкується з вищим керівництвом Кремля, тоді як його помічники виконують технічні роботи — готують аналітику та документи, які необхідні для переговорного процесу.

[ + – ] Роман Абрамович у Туреччині, джерело: Anadolu Agency

Предмет переговорів

Співрозмовники видання зазначають, що по суті весь переговорний процес між Москвою та Києвом зведений до обговорення зернових угод та обміну військовополоненими. На сьогодні Абрамович зберігає неформальні контакти з обома сторонами і весь свій час віддає питанням обміну. Водночас джерела стверджують, що бізнесмен це робить не через санкції, а тому, що "співчуває людському горю та нещастям".

Як повідомляють журналісти, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк фактично це підтверджує, що інших тем для діалогу немає. Оскільки Росія не відмовилася від своїх амбіцій щодо України, про жодні серйозні переговори не може і йтися, зазначив радник.

Подоляк наголосив, що всі умови Кремля зводяться до того, що Україна має відмовитися від свого суверенітету та визнати право РФ на окупацію територій. Це абсолютно неприйнятно, наголосив Подоляк, оскільки виконання умов Москви означатиме "повільну смерть української держави", а це робить переговори неможливими.

Раніше журналісти видання The Wall Street Journal писали про те, що Роман Абрамович майже через рік після початку повномасштабної війни в Україні залишається посередником між Москвою та Києвом. Водночас українська влада та західні політики вже не очікують, що російський бізнесмен може відіграти ключову роль у посередництві у діалозі під час війни.