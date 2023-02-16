Бійці ДПСУ захопили опорний пункт ЗС РФ під Бахмутом, у полон потрапив "вагнерівець" (відео)

Українські прикордонники ліквідували до 5 окупантів. Захисники показали екіпірування полоненого найманця — його послали на війну з автомобільним джгутом, гранатою та магазинами для автомата.

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Українські прикордонники під час боїв під містом Бахмут Донецької області 15 лютого захопили опорний пункт російських окупантів та взяли у полон найманця російської ПВК "Вагнер". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Бойовий розвіддозор, як зазначили прикордонники, здійснив наліт на позиції ЗС РФ під Бахмутом. Українські захисники захопили опорний пункт, зуміли пробратися в тил та атакувати ворога, зазначили в ДПСУ.

Вогневим ураженням зі стрілецької зброї було ліквідовано до 5 загарбників, ще одного взяли в полон.

Прикордонники показали відео із затриманням "вагнерівця" і зробили акцент на його екіпіровці. За їхніми словами, командування забезпечило загарбника розвантажувальним жилетом, автомобільним джгутом, гранатою і магазинами для автомата.

В ГУР Міноборони України 16 лютого повідомили про нейтралізацію двох груп ЗС РФ. Українським захисникам допоміг собака, який міг гавкати на загарбників.

Нагадаємо, що газета The Washington Post 16 лютого писала про спорудження інженерними підрозділами ЗСУ лінії оборони за межами Бахмута. За словами військових, при відході з міста виснажливі бої продовжаться.

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого назвав Бахмут і Соледар "найгарячішими" точками на фронті.