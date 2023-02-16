Допоміг український пес: в ГУР показали, як ліквідували групу росіян під Бахмутом (відео)

Сільський собака відіграв важливу роль у ліквідації групи окупантів в селі Парасковіївка Донецької області, розповіли у розвідці.

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На Донеччині на Бахмутському напрямку, де зараз тривають запеклі бої, розвідники ГУР Міноборони нейтралізували дві групи російських окупантів. Відео своєї роботи вони виклали в мережі.

На кадрах видно, як українські захисники знешкоджують з повітря росіян.

Перша група складається з 6 осіб. Завдяки професійній роботі оператора українського дрона, троє окупантів потрапили до статистичних даних Генштабу ЗСУ щодо втрат росіян, ще один окупант тимчасово не зможе воювати, бо отримав поранення. Двоє — відбулися легким переляком.

Того ж дня, 9 лютого, спецпризначенці ГУР атакували ще одну ворожу групу з 8 окупантів на вулиці села Парасковіївка. Неабияку роль у цьому відіграв місцевий собака, який ймовірно, обгавкав окупантів і на мить їх затримав. Цим скористалися українські захисники й вдало поцілили у скупчення ворога.

"Українська біозброя у вигляді місцевого собаки затримує дану групу для більш точного влучання", — прокоментували роботу пса розвідники ГУР.

Зазначається, що в результаті "спецоперації" пес залишився живим і неушкодженим. Про це також свідчать кадри.

Раніше Фокус повідомляв, що в мережі опублікували кадри, як ЗСУ завадили "вагнерівцям" записати відео про захоплення позицій. Під час знімань "переможних" кадрів в районі їхнього імпровізованого знімального майданчика почалися обстріли.

На Луганщини російських окупантів змушують ідентифікувати себе старим "дідівським" методом. Аби зекономити на військових жетонах, військовослужбовцям ЗС РФ наказали використовувати гільзи й шматочок паперу з особистими даними в ній. Про це 14 лютого повідомила Луганська ОВА.