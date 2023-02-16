Помог украинский пес: в ГУР показали, как ликвидировали группу россиян под Бахмутом (видео)

Сельская собака сыграла важную роль в ликвидации группы оккупантов в селе Парасковеевка Донецкой области, рассказали в разведке.

Related video

В Донецкой области на Бахмутском направлении, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, разведчики ГУР Минобороны нейтрализовали две группы российских оккупантов. Видео своей работы они выложили в сети.

На кадрах видно, как украинские защитники обезвреживают с воздуха россиян.

Первая группа состоит из 6 человек. Благодаря профессиональной работе оператора украинского дрона, трое оккупантов попали к статистическим данным Генштаба ВСУ по поводу потерь россиян, еще один оккупант временно не сможет воевать, потому что получил ранения. Двое отделались легким испугом.

В тот же день, 9 февраля, спецназовцы ГУР атаковали еще одну вражескую группу из 8 оккупантов на улице села Парасковеевка. Немалую роль в этом сыграла местная собака, которая, вероятно, облаяла россиян и на мгновение их задержала. Этим воспользовались украинские защитники и удачно попали в скопление врага.

"Украинское биооружие в виде местной собаки задерживает данную группу для более точного попадания", — прокомментировали работу собаки разведчики ГУР.

Отмечается, что в результате "спецоперации" пес остался живым и невредимым. Об этом также свидетельствуют кадры.

Ранее Фокус сообщал, что в сети опубликовали кадры, как ВСУ помешали "вагнеровцам" записать видео о захвате позиций. Во время съемок "победных" кадров в районе их импровизированной съемочной площадки начались обстрелы.

В Луганской области российских кафиров заставляют идентифицировать себя старым "дедовским" методом. Чтобы сэкономить на военных жетонах, военнослужащим ВС РФ приказали использовать гильзы и кусочек бумаги с личными данными в ней. Об этом 14 февраля сообщила Луганская ОВА.