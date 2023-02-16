Україна споруджує нову лінію оборони на випадок відходу з Бахмута, – WP (фото)

Просування на полі бою становлять метри, а не кілометри. Українські військові готують нові рубежі, щоб ворог не зміг прорватися далеко вглиб Донецької області.

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Російські війська продовжують намагатися захопити Бахмут. Поки вони кладуть сотні бійців у кривавих боях, українські інженерні підрозділи споруджують лінію оборони за межами міста. Про це повідомляє The Washington Post.

Один із бійців 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ каже, що наразі Сили оборони утримують Бахмут, проте ситуація може змінитися за один день. Тому якщо ЗС РФ і зможе захопити місто, то ЗСУ вже готують нові оборонні лінії. У разі, коли просування окупантів вимірюється метрами, а не кілометрами, за межами Бахмута не можна дати прорватися ворогові далі.

[ + – ] Краматорськ, Часів Яр та Костянтинівка можуть стати новими лініями оборони

Тому командири на місцях кажуть, що будь-який відступ буде обмеженим. Росії не вистачить сил і засобів, щоб "зламаючи голову увірватися в ширший наступ". У районі Часового Яру, Краматорська та Костянтинівки вже є укріплені позиції, які заздалегідь підготовлені.

Українські військові кажуть, що в разі відходу з Бахмута виснажувальні бої продовжаться. РФ кидає в бій ненавчених новобранців, за якими йдуть бойовики ПВК "Вагнер".

Боротьба за Бахмут стала бойовим кличем України й імперативом Росії, оскільки кожна сторона готується до очікуваних великих наступів, які розпочнуть другий рік війни. Натомість страждає мирне населення, яке продовжує виживати під обстрілами. Вони стурбовані тим, що ЗС РФ зроблять з ними, але все одно бояться залишати свої будинки.

Нагадаємо, 17 лютого Володимир Зеленський заявив, що Бахмут і Вугледар залишаються "найгарячішою" точкою на всій лінії фронту.

15 лютого 3-я штурмова бригада підірвала склад боєприпасів ЗС РФ у Бахмуті з трофейної САУ "Мста-С".